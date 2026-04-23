Demisiile miniștrilor PSD. Criza politică ajunge la Guvern / Planul făcut de Ilie Bolojan și ce rol poate juca Nicușor Dan

Cei șase miniștri ai PSD, vicepremierul și secretarul general al Guvernului își vor da demisia joi, chiar după ședința de Guvern, conform surselor HotNews. Ei nu vor participa la ședința convocată la ora 11:00, spun aceleași surse. Este următorul pas pregătit de PSD în criza politică pe care a declanșat-o luni. Cel puțin pentru moment, însă, Executivul va rămâne unul cu puteri depline. Premierul Ilie Bolojan a detaliat în ultimele zile planurile pe care le are odată ce se va trezi cu demisiile social-democraților pe masă.

Demisiile membrilor PSD din Guvern sunt așteptate în ziua în care se fac 10 luni de la preluarea mandatelor. Guvernul Ilie Bolojan a intrat oficial în funcție în 23 iunie 2025, după depunerea jurământului în fața președintelui Nicușor Dan.

Deși miniștrii PSD demisionează joi, Guvernul va rămâne unul cu puteri depline. Acest detaliu este important, pentru că înseamnă că premierul Ilie Bolojan va putea în continuare să dea Ordonanțe de Urgență (OUG), însă fără prezența social-democraților în Executiv. OUG-urile produc efecte imediat ce au fost adoptate, însă trebuie aprobate ulterior și în Parlament.

PSD are un vicepremier – Marian Neacșu – și șase miniștri în Guvernul Bolojan:

Radu Marinescu (Justiție)

Florin Manole (Muncă)

Alexandru Rogobete (Sănătate)

Florin Barbu (Agricultură)

Bogdan Ivan (Energie)

Ciprian Șerban (Transporturi)

Tot PSD are și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, care își va da de asemenea demisia, conform surselor HotNews.

Galerie foto

(+3) :

După ședința de Guvern, de la ora 11:00, miniștrii PSD își vor da demisia, „undeva la prânz”, conform surselor HotNews. Ulterior ei vor susține o conferință de presă, la Parlament, în care vor anunța oficial plecarea din cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Următorul pas pregătit de PSD după demisia miniștrilor

Surse din conducerea PSD au declarat pentru HotNews că după ce membrii social-democrați din Guvern vor demisiona, următorul pas pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îl va face va fi acela de a informa oficial, atât Parlamentul, cât și Administrația Prezidențială, că s-a schimbat componența Guvernului.

Constituția prevede că, odată schimbată componența politică a Guvernului, este nevoie de un nou vot de încredere în Parlament pentru Executiv. Nu este însă prevăzut în câte zile de la schimbarea componenței Guvernului trebuie să aibă loc acest vot și nu există mențiuni care să precizeze ce se întâmplă dacă premierul refuză să meargă pentru un nou vot în Parlament.

Miniștrii PSD își vor delega atribuțiile unor secretari de stat din ministere din partea PNL, USR și UDMR, pentru a nu fi acuzați ulterior că au blocat funcționarea Guvernului, conform surselor HotNews.

Pentru numirea unui nou secretar general al Guvernului, procedura este mai simplă, fiind strict decizia premierului. La fel ca miniștrii PSD, Radu Oprea își va delega atribuțiile, înainte de demisie, unui secretar general adjunct care nu este de la PSD, ci de la unul dintre celelalte partide care rămân în Guvern, potrivit surselor HotNews.

Mișcarea pregătită de Ilie Bolojan în fața demisiilor PSD

Premierul Ilie Bolojan a declarat oficial că odată ce membrii PSD din Guvern demisionează, atunci el va propune miniștri interimari din rândul celorlalți miniștri, de la PNL, USR și UDMR, care rămân în Guvern. De altfel, conform Constituției, în cazul vacantării unei funcții de ministru premierul face propunerea de înlocuire, însă președintele face numirea, prin decret.

„În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului”, conform Constituției.

Ilie Bolojan ar putea trimite președintelui Nicușor Dan propunerile de miniștrii interimari chiar joi.

„Am discutat despre funcționarea Guvernului, în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage. Am convenit să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante, astfel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate în continuare”, a spus miercuri premierul Bolojan, la Parlament, după o întâlnire pe care a avut-o cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Un nou blocaj poate fi creat chiar de Nicușor Dan

În eventualitatea în care premierul Ilie Bolojan trimite tot joi președintelui Nicușor Dan propunerile de interimari, șeful statului nu este obligat să semneze decretele de vacantare a funcției, respectiv cele prin care numește interimarii, rapid.

El are la dispoziție 15 zile pentru a semna decretul de vacantare a funcției și, mai apoi, 10 zile pentru a aproba sau nu varianta de ministru interimar, conform Codului Administrativ.

„Președintele României numește în funcție persoana propusă de prim-ministru în termen de 10 zile de la înregistrarea propunerii sau în același termen (…) motivează, îi comunică prim-ministrului și face public refuzul numirii în funcție”, conform Articolului 47 din lege.

Aceeași lege prevede și că președintele Nicușor Dan poate „refuza, motivat, orice propunere a prim-ministrului pentru numirea în funcția de membru al Guvernului în situația în care persoana propusă nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 17 sau, cu privire la această persoană, au intervenit cazurile de încetare a funcției de membru al Guvernului prevăzute de art. 42 lit. c), e) și f)”.

„Președintele României poate refuza motivat, o singură dată, o propunere a prim-ministrului pentru numirea în funcția de membru al Guvernului în situația în care consideră că persoana propusă nu corespunde funcției respective”, conform Codului Administrativ.

Dacă președintele refuză prima propunere, atunci premierul propune, în termen de 5 zile, un nou nume.

Legea mai prevede și că „prim-ministrul propune Președintelui României, în termen de 5 zile de la publicarea decretului prin care este constatată vacanța funcției, o persoană (…) pentru numirea în funcția de membru al Guvernului”.

PSD și moțiunea de cenzură

Surse din conducerea PSD susțin pentru HotNews că, odată ce miniștrii social-democrați își dau demisia și partidul informează Guvernul și Administrația Prezidențială că s-a schimbat componența politică a Guvernului, îi vor da răgaz „câteva zile” premierului fie pentru a decide să demisioneze, fie pentru a vedea dacă are o nouă majoritate în Parlament.

Cele „câteva zile” se pot întinde chiar și după data de 1 mai. Abia ulterior ar putea PSD decide să depună în Parlament o moțiune de cenzură, conform surselor HotNews.

Odată luată decizia clară de depunere a moțiunii de cenzură, atunci își vor da demisia din Guvern și secretarii de stat ai PSD, dar și prefecții social-democrați, conform acelorași surse. Tot atunci și Sorin Grindeanu își va da demisia de la șefia Camerei Deputaților.

Dacă PSD va vota o moțiune de cenzură care să ducă la căderea Guvernului Bolojan, atunci PNL și USR au decis că nu vor mai negocia cu social-democrații pentru formarea unui viitor Guvern. Fără PSD, cei de la PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale nu au voturile necesare pentru o majoritate în Parlament. Pe de altă parte, nici PSD nu poate crea o altă majoritate, decât dacă acceptă să colaboreze cu AUR.