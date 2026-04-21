Sorin Grindeanu recunoaște că PSD are o problemă electorală în fața altui partid. „În mod evident”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut marți că este „evident” că o parte din electoratul social-democraților a migrat către AUR, fenomen care, potrivit lui, se observă și în rândul altor partide, precum PNL.

Într-o emisiune la Radio România Actualități (RRA), Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă o parte din electoratul PSD a migrat către formațiunea condusă de George Simion.

„În mod evident, în acest moment, și nu doar de la noi. AUR a fost un partid care a apărut în Parlament în 2020. N-a existat până atunci. În 2020, dacă nu mă înșel, a avut 7-8% vot la alegerile parlamentare. Acum, în 2024, undeva 17-18%. Acele procente au venit de undeva. Au venit și de la PSD, au venit și de la PNL, au venit și de la alte partide, dar evident că există o redistribuire la nivel național și de undeva acest bazin electoral al AUR s-a format. Și de la PSD, evident”, a răspuns Grindeanu, potrivit Agerpres.

Președintele PSD a exclus, din nou, o colaborare cu AUR în prezent, dar a precizat că nu poate garanta că acest lucru va rămâne valabil și pe termen lung.

„Nu cred că aș fi în stare să spun ce se va întâmpla în viitor pentru partidul acesta peste 10 ani și pentru AUR. Nu pot să spun pentru totdeauna. (…) În această perioadă, în modul în care sunt așezate lucrurile, PSD a anunțat că nu face majoritate cu AUR. (…) Sunt lucruri care ne despart. De aceea vorbim de partide proeuropene și partide antieuropene”, a spus Grindeanu.

Conform acestuia, PSD „nu e un partid populist, nu e un partid care să militeze altcumva decât conform principiilor Uniunii Europene”.

„Suntem cei care am închis până la urmă negocierile României cu Uniunea Europeană, suntem cei care am acționat tot timpul când am fost la guvernare pentru a intra în NATO, pentru a intra în Uniunea Europeană, pentru a intra în Schengen, sunt câteva lucruri care ne deosebesc. Am fost și suntem susținători a ceea ce înseamnă Ucraina. Agresiunea Rusiei în Ucraina cred că e un lucru care diferențiază fundamental PSD, modul în care tratăm, PSD și AUR, această agresiune”, a continuat liderul social-democraților.

Moțiune de cenzură votată alături de AUR – „una din variante”

Tot la RRA, Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va depune o moţiune de cenzură, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează, în urma deciziei de ieri prin care social-democrații i-au retras sprijinul politic șefului guvernului.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus președintele PSD.

Întrebat dacă PSD va vota o moţiune de cenzură a AUR, Grindeanu a răspuns: „E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit ieri de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus Grindeanu.

Sondaj: AUR rămâne primul în intenția de vot

Alianța pentru Unirea Românilor ocupă în continuare prima poziție în intenția de vot, cu 35,8%, cifră care reprezintă mai mult de dublul scorului înregistrat de PSD (17,2%), potrivit unui sondaj publicat la finalul săptămânii trecute de Agenția de Rating Politic (ARP), fondată de analistul Cristian Andrei. La nivelul liderilor, George Simion conduce în topul încrederii, fiind urmat de Nicușor Dan.

În ceea ce privește intenția de vot pentru Parlament, AUR ocupă primul loc cu 35,8%, scor de peste două ori mai mare decât cel al PSD, care înregistrează 17,2%. Clasamentul este completat de PNL cu 14,2% și USR cu 11,2%. Prezența estimată la urne este de 48%, acest procent reprezentându-i pe cei care au declarat că sunt siguri că vor merge la vot.

Aceste date vin să confirme tendința indicată și de un sondaj CURS de la finalul lunii martie, care a plasat tot AUR pe prima poziție în opțiunile de vot. Deși cercetarea CURS indica o ușoară scădere a partidului condus de George Simion la 33% și o recuperare a PSD până la 24%, noul barometru ARP arată o distanță mai mare între cele două formațiuni la nivel național.

Datele de săptămâna trecută fac parte din Barometrul POLL/INT, un studiu realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 1-10 aprilie 2026. Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1.187 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României, având o eroare statistică de 2,8%.