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Vot in Parlament, Foto: Agerpres
Actualitate

Calcule cu minus pentru Guvernul Mureșan la votul din Parlament. Câte voturi îi lipsesc

Rebecca Popescu, Ruth Novacovici
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Siegfried Mureșan a fost mandatat să formeze un guvern, deși nu are o majoritate asigurată în Parlament. Se bazează, în acest moment, doar pe voturile PNL, USR și UDMR. Cele trei partide au, împreună, doar 170 de parlamentari. 

  • Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din PNL. 
  • În urmă cu mai puțin de o lună, 11 parlamentari care au susținut Guvernul Veștea – printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode – au fost „pedepsiți” prin înlăturarea din funcțiile de conducere din Parlament. 