Calcule cu minus pentru Guvernul Mureșan la votul din Parlament. Câte voturi îi lipsesc

Siegfried Mureșan a fost mandatat să formeze un guvern, deși nu are o majoritate asigurată în Parlament. Se bazează, în acest moment, doar pe voturile PNL, USR și UDMR. Cele trei partide au, împreună, doar 170 de parlamentari.

Câte voturi îi lipsesc lui Mureșan

Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Mai mulți parlamentari social-democrați au explicat pentru HotNews, imediat după desemnare, ca nu vor vota „pentru”, dar o decizie oficială va fi luată luni, în ședința conducerii partidului.

Nici parlamentarii AUR nu vor vota pentru Guvernul Mureșan. Astfel, din start, se pierd 218 voturi.

În contextul în care grupul PACE a anunțat că nu vor vota „pentru”, iar parlamentarii UPR așteaptă să „fie convinși” de Mureșan, cele 24 de voturi ale micilor grupuri nu sunt asigurate, așa cum ar fi fost în cazul unui Guvern format în jurul PSD.

Astfel, Siegfried Mureșan ar mai putea strânge voturi din partea minorităților naționale, 17 la număr, și din partea parlamentarilor neafiliați, 23.

Cum sunt împărțite voturile

PSD: 126

AUR: 92

PNL: 81

USR: 58

UDMR: 31

Minoritățile naționale: 17

Uniți Pentru România: 17

S.O.S România: 13

PACE: 7

Neafiliați: 23

Ce urmează

Joi seara, după ce a discutat cu partidele timp de aproape șase ore, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier. Inițial, președintele anunțase că Mureșan i-a cerut timp de gândire și că nu va publica decretul fără ca el „să confirme sau să infirme”.

La scurt timp a venit și răspunsul europarlamentarului PNL, pe Facebook: „Accept propunerea făcută de Președintele României”.

Acum, președintele mai trebuie doar să semneze decretul de desemnare, iar din momentul în care acesta va fi publicat în Monitorul Oficial vor începe să se scurgă cele 10 zile în care Siegfried Mureșan are timp să își negocieze majoritatea. Apoi, dacă nu își depune mandatul, candidatul PNL va ajunge la vot, în fața parlamentarilor.