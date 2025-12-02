Calculul prejudiciilor de mediu și la bugetul local la un an de la închiderea uneia dintre cele mai mari stații de sortare a deșeurilor din jurul Bucureștiului

Considerata una dintre cele 3 mari statii de sortare și tratare mecano-biologică din jurul Bucureștiului în anul 2023, cu peste 17 ani de experiență și o echipă de aproximativ 250 de angajați, compania 3R Green reușea să gestioneze lunar circa 16.000 de tone de deșeuri, incluzând deșeuri municipale amestecate, deșeuri stradale, voluminoase, ambalaje amestecate, deșeuri din echipamente electrice și electronice.

Cu o rată de deviere de la depozitare prin reciclarea și valorificarea deșeurilor de peste 60%, 3R Green își îndeplinea misiunea de a transforma în resurse reutilizabile deșeurile sortate și tratate, de a le reintroduce în economie, ca materii prime secundare, conform politicilor europene de gestionare a deșeurilor municipale. Având delegări ale serviciului de salubritate (colectare, transport, sortare, tratare) cu peste 20 de unități administrativ teritoriale, din care 18 doar din județul Ilfov, deservind peste 100.000 cetățeni, gestionând 𝟭𝟱 % 𝗱𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗲𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲ș𝘁𝗶 – 𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃, 𝘀𝗮𝘂 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃, 𝟰𝟬 % 𝗱𝗶𝗻 𝗱𝗲ș𝗲𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁ăț𝗲𝗻𝗶𝗶 𝗷𝘂𝗱𝗲ț𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃.

Ca urmare a suspendarii activității dispusa abuziv de către DSP Ilfov în luna Octombrie a anului 2024, cât și prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, îndreptată împotriva funcționării punctului de lucru, au urmat a fi disponibilizați 220 de angajați la începutul anului 2025.

Suspendarea activității a adus prejudicii bugetelor locale si cel consolidat al statului, în valoare de peste 65 milioane de lei, această sumă constând în:

150.000to x 160lei/to taxa pe econimia circulară,

220 angajați x 3000 lei x 12 luni taxe, impozie și asigurări

150.000to x 202lei/to tarif Ecosud – pentru îngroparea deșeurilor (taxa de groapă),

80.000to x 50lei/to penalități AFM (pentru nerealizarea indicatorilor de către UAT)

Tarifele de colectare în UAT-uri din județul Ilfov, unde SC 3R Green avea contracte de colectare, sortare și tratare au crescut cu peste 70% la începutul anului 2025 (de la 17,5lei/pers la 29lei/pers).

Cantitățile de deșeuri reciclabile practic au dispărut din activitatea de sortare. De exemplu, în sectorul 1, în perioada ianuarie-octombrie 2024, au fost raportate 3.000.000 kg de deșeuri reciclabile, obținute prin sortarea fracției uscate în stația de sortare 3R Green.

Există întrebarea legitimă, pe care ar trebui să și-o pună chiar primăria Sectorului 1 București, unde au dispărut cantitățile de deșeuri reciclabile din Noiembrie 2024, de când fluxul de deșeuri municipale amestecate a fost deviat către groapa de gunoi Ecosud, Vidra?

Ce s-a întâmplat cu cantitatea de deșeuri reciclabile scoase din sortare? Nu a mai fost generată de populație sau a fost pur și simplu îngropată pe bani mulți?

Suntem singura țară europeană care încurajează depozitarea la groapă

Începând cu luna noiembrie 2024, aproximativ 160.000 de tone de deșeuri au ajuns direct la Vidra, groapa de gunoi a Bucureștiului, netratate, din care deșeuri reciclabile nerecuperate ajungând undeva la 18.000 tone. Aceste cantități de deșeuri provin din București Sectorul 1, Sectorul 6 și Ilfov. Procentul de deșeuri reciclabile recuperate fiind în scădere față de anii precedenți.

Conform ultimelor obligații legislative, Romania are obligatia ca până în anul 2035 să depoziteze la groapă maxim 10% din deșeul generat de populație. În acest moment, peste 86% din deșeurile generate de București și Ilfov sunt direct depozitate în depozitul ecologic Vidra.

Gestionarea deșeurilor în România implică aceleași metode primitive de depozitare, pe niște coline pline de gunoi, ce generează prin degradarea lentă sub cerul liber, substanțe dintre cele mai periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor. Ultimele filmări din drone arată lacuri de levigat ce se crează din acești munți toxici. Cantitatea de deșeuri ce au ajuns la groapa în anul 2025 este statistic mai mare decat în anul 2024, procentul de reiclare fiind mai scăzut decât în anul anterior.

Este clar că această guvernare nu își dorește o politică de mediu la standarde europene, nu sunt interesați de gestionarea bugetului local sau național, nu protejează principiile economiei circulare și susțin monopolul gropilor de gunoi în detrimentul companiilor care pot ajuta la dezvoltarea economică a regiunii și a unei economii circulare.

Articol susținut de 3R Green