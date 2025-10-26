Calendar ANAF pe luna noiembrie 2025: Termene și obligații fiscale pentru firme și alți contribuabili

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie 2025, disponibil firmelor și celorlalți contribuabili, printre principalele termene fiind: depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100, depunerea Declarației privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112, depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300, precum și alte obligații fiscale.

Foto: Dreamstime.com