Călin Georgescu a ajuns la al cincilea dosar. Este urmărit penal și pentru salutul legionar

Călin Georgescu este urmărit penal într-un nou dosar, conform unor surse judiciare citate de TVR Info și Digi 24.

Acesta este al cincilea dosar deschis pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Noul dosar este instrumentat de Parchetul Judecătoriei Buftea. Georgescu este acuzat că ar fi făcut salutul legionar în fața susținătorilor săi, care îl așteptau la Poliția Buftea când venea să semneze pentru controlul judiciar, în octombrie 2025.

El a fost audiat în acest nou dosar în Arestul Poliţiei Capitalei, unde este încarcerat din 29 septembrie.

Al patrulea dosar, miercuri

Politicianul a mai fost audiat miercuri la DIICOT, într-un dosar, cel de-al patrulea, în care este suspectat că a cerut distrugerea unor dispozitive folosite de anchetatori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Potrivit DIICOT, Georgescu urmărea „alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare”.

El se află în Arestul Capitalei într-un dosar de înșelăciune, instrumentat de DIICOT. De asemenea, se judecă pe fond dosarele în care este acuzat de propagandă legionară și complicitate la tentativă de lovitură de stat.

Curtea de Apel București este așteptată să judece mâine contestația făcută de procurori privind înlocuirea arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, după ce Tribunalul București a decis că poate fi cercetat sub o măsură judiciară mai blândă.