Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar. Ce suspectează procurorii

Călin Georgescu este audiat miercuri la DIICOT, într-un dosar în care este suspectat că a cerut distrugerea unor dispozitive folosite de anchetatori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Potrivit DIICOT, fostul candidat la alegerile prezidențiale urmărea „alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare”.

Acesta este al patrulea dosar penal deschis pe numele lui Călin Georgescu.



La DIICOT este audiat și bărbatul care ar fi căutat în vilă tehnica instalată de procurori.

DIICOT a anunțat că a făcut două percheziții în București „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice”.

Procurorii susțin că pe 26 septembrie un bărbat de 35 de ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani, vizat de un alt dosar instrumentat de DIICOT, „a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică”.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că bărbatul de 64 de ani este Călin Georgescu.

Conform DIICOT, demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Operațiunea gândită de Georgescu, un eșec

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală”, au precizat procurorii.

Pe 21 septembrie, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus acasă, unde anchetatorii i-au percheziționat locuința. După șapte ore de percheziții, mascații au ieșit cu genți pline de documente din vilă.

În aceeași zi, anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la președinție să nu fie înregistrat în timp ce poartă diverse conversații. Concret, era vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor.

Georgescu, în arest preventiv de trei săptămâni

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. El a atacat masura preventivă, iar Tribunalul București a decis să fie pus în arest la domiciliu. Procurorii au atacat decizia, iar Curtea de Apel București urmează să judece vineri contestația de înlocuiere a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este inculpat într-un dosar de înșelăciune, instrumentat de DIICOT. De asemenea, se judecă pe fond dosarele în care este acuzat de propagandă legionară și complicitate la tentativă de lovitură de stat.