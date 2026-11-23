Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să decidă luni cu privire la înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro.

Georgescu a rămas peste weekend la Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a amânat pentru luni, 23 noiembrie, decizia. Hotărârea de azi va fi definitivă și executorie.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti vor discuta contestaţia DIICOT privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu decisă de Tribunalul Bucureşti în 9 noiembrie.

De asemenea, mai există şi o decizie a Tribunalului Ilfov privind plasarea politicianului în arest la domiciliu, luată în 18 noiembrie, şi aceasta fiind contestată de către DIICOT.

Condițiile pentru arestul la domiciliu

În termenii deciziei din 18 noiembrie, în cazul arestului la domiciliu, Georgescu are obligaţia de a nu părăsi locuinţa fără permisiunea instanţei şi de a se supune restricţiilor stabilite de aceasta.

El trebuie să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu reprezentantul persoanei vătămate – Răzvan Liviu Leu sau cu familia acestuia, cu Ionel Rusen şi nici cu martorii din dosar.

De asemenea, pe durata arestului la domiciliu Călin Georgescu este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Ionel Rusen, inculpat în acelaşi dosar.

Georgescu, arestat preventiv de aproape două luni

Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie în dosarul de înșelăciune, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie în acest dosar, acuzat de constituire de grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit procedurii judiciare, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Dosarul de înșelăciune

Ancheta în dosarul de înșelăciune a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu e acuzat că i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Georgescu mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.