Verdict la Tribunalul București: Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv

Tribunalul București este așteptat să decidă marți dacă Călin Georgescu va fi cercetat în libertate.

Fostul candidat la prezidențiale a fost adus luni din Arestul Central pentru a cere o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar.

Dosarul a fost judecat de magistratul Vlad Andriescu, cel care a respins anterior, pe 22 septembrie, cererea DIICOT de arestare preventivă şi l-a plasat sub control judiciar, potrivit Agerpres.

Atunci, decizia a fost contestată la instanţa superioară, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorii Curții de Apel București au motivat că există o suspiciune rezonabilă că Georgescu ar fi comis infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, dar şi indicii privind pregătiri pentru a părăsi ţara, notează News.ro.

Unul dintre cei trei judecători a avut însă o opinie separată şi a considerat că arestarea preventivă nu este justificată, argumentând că intenţia de a cumpăra o locuinţă în străinătate nu o dovedeşte şi pe cea de a fugi din ţară.

Decizia de marți așteptată de la Tribunalul București va putea fi atacată.

Luni, după ce a fost scos din sala de judecată, Georgescu a fost dus la DIICOT, unde au continuat perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila familiei din Mogoșoaia.



Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

