Călin Georgescu scapă definitiv de măsura controlului judiciar, după 14 luni

Călin Georgescu nu mai are nicio măsură preventivă pe numele său după ce Tribunalul București a dispus definitiv revocarea măsurii controlului judiciar. El se află sub control judiciar din februarie 2025, măsura fiind succesiv prelungită.

După această decizie, Călin Georgescu scapă de mai multe interdicții. El poate acum să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nu mai trebuie să se prezinte periodic la secția de poliție.

Fostul candidat în alegerile prezidențiale se află sub control judiciar din 26 februarie 2025 când a fost ridicat de procurori și dus la audieri la Parchetul General. El este inculpat acum în două dosare, unul pentru propagandă legionară și unul pentru infracțiuni la ordinea constituțională.

Decizia Tribunalului București

Tribunalul București a admis astăzi contestația depusă de avocații lui Călin Georgescu. Ei au rejudecat cauza și a dispus că măsura controlului juridic nu este temeinică și a dispus ridicarea ei.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) rap. la art. 206 Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.03.2026, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3.

Desfiinţează în parte încheierea din data de 26.03.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 24185/299/2025/a3 şi rejudecând: În temeiul art. 362 rap. la art. 208 alin. (3) și (5) C.pr.pen. cu ref. la art. 202 și art. 211 C. proc. pen, constată legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul sus-menționat. În baza art. 242 alin. (1) C. proc.pen., dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul sus-menționat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea contestaţiei rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, este decizia publicată pe portalul Justiției.

Dosarele lui Călin Georgescu

În primul dosar trimis în judecată, Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului pe faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

Acest dosar se află acum la Judecătorul Sectorului 1. Următorul termen este programat pentru 28 aprilie.

În al doilea dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, în septembrie 2025, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

Aici, Cutea de Apel București a decis joi că rechizitoriul este legal întocmit și procesul poate începe. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă în termen de trei zile.