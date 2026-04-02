Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarilor lui Horațiu Potra poate începe, a decis Curtea de Apel București

Judecătorii au decis joi că rechizitoriul dosarului în care Călin Georgescu și Horațiu Potra a fost trimis în judecată în septembrie anul trecut, alături de alte 20 de persoane, pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale este legal întocmit și judecarea acestuia poate începe. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă în termen de trei zile.

„În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, şi dispune începerea judecăţii în cauza”, se menționează în decizia publicată pe portalul justiției.

De ce sunt acuzați inculpații

În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, în septembrie 2025, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

De asemenea, sunt judecați fiul și nepotul lui Potra, ambii au ieșit joi de sub măsura arestului la domiciliu, și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024 ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup de paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Ei au fost opriți înainte de ajunge în București.

Al doilea dosar al lui Călin Georgescu

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului pe faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

Acest dosar se află acum la Judecătorul Sectorului 1. Următorul termen este programat pentru 28 aprilie.