Călin Georgescu, la Instanța Supremă. Decizie așteptată în dosarul privind tentativa de lovitură de stat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers marți dimineață la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care trebuie să decidă dacă cel de-al doilea dosar al său se întoarce la Parchet sau poate începe judecata pe fond în procesul în care este acuzat, alături de Horaţiu Potra, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Georgescu a ajuns la sediul ÎCCJ, unde a fost așteptat de câteva zeci de susținători, potrivit imaginilor difuzate de Realitatea Plus. El nu a făcut declarații înainte de a intra în sala de judecată.

Judecătorii instanţei supreme au amânat în urmă cu două săptămâni luarea unei decizii în acest caz, după contestația făcută de avocații lui Georgescu.

Magistrații de la ÎCCJ sunt aşteptaţi să decidă definitiv dacă poate începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care 22 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Între aceștia se numără Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia. În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul poate începe, însă hotărârea nu este definitivă şi a fost atacată la ÎCCJ.

În acest dosar, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat apoi de CCR, a fost trimis în judecată în septembrie 2025, pentru infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

Sunt trimiși în judecată și fiul și nepotul lui Potra și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024, ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

Acest dosar se află acum la Judecătoria Sectorului 1. Următorul termen este programat pentru 28 aprilie.