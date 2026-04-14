Călin Georgescu află azi dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat. A fost așteptat la ICCJ de zeci de susținători

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu se află, marţi, în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care vor decide dacă dosarul se întoarce la Parchet sau poate începe judecata pe fond în procesul în care este acuzat, alături de Horaţiu Potra, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Georgescu a fost așteptat la instanța supremă de zeci de susținători cu steguri tricolore, care au scandat: „Călin, te iubim!”, scrie News.ro.

Judecătorii instanţei supreme sunt aşteptaţi să decidă definitiv dacă poate începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care 22 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Între aceștia se află Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia. În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul poate începe, însă hotărârea nu este defintiivă şi a fost atacată la ICCJ.

Acuzațiile procurorilor în dosarul lui Călin Georgescu și al mercenarilor lui Horațiu Potra

În acest dosar, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat apoi de CCR, a fost trimis în judecată în septembrie 2025, pentru infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

Sunt trimiși în judecată și fiul și nepotul lui Potra și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024, ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Horațiu Potra a fost prins și arestat pe 24 septembrie 2025 pe aeroportul din Dubai, după ce a fugit din țară, alături de fiul și nepotul său. Ei au fost prinși chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Potra a fost adus în țară două luni mai târziu.

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul moral al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup de paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Ei au fost opriți înainte de ajunge în București.

Al doilea dosar al lui Călin Georgescu

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

Acest dosar se află acum la Judecătorul Sectorului 1. Următorul termen este programat pentru 28 aprilie.