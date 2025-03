Călin Georgescu, discurs la manifestația din Piața Victoriei: „Dacă nu anulau votul, nu eram azi aici. E mult mai bine așa”. Ce a spus despre candidatura sa la președinție

Fostul candidat independent la prezidențiale, Călin Georgescu, a susținut un discurs pe scena amplasată în Piața Victoriei, la mitingul organizat de AUR, unde participă câteva mii de persoane. El a fost susținut de liderul AUR, George Simion, și președinta partidului POT, Anamaria Gavrilă.

„Vă iubesc pe toți! Știu cât efort ați făcut să veniți din toate colțurile țării, din străinătate și vă mulțumesc din suflet tuturor. Azi, 1 marte, suntem uniți cu toții și toți cu Dumnezeu. Mi-am riscat sănătatea mea și a familiei mele să fiu aici. Nu putem să fim liber decât dacă suntem uniți. Sistemul a încercat cu răutate să ne dezbine. Să fim împreună! Libertate, libertate, libertate! Am promis că n-o să facem politică și am făcut istorie!”, a declarat Georgescu.

El a mai spus că „ciocoii vechi și noi au încercat să-mi blocheze candidatura” și a mulțumit celor două partide, AUR și POT, pentru „susținere și patriotism”

„Mulțumesc partidului AUR și POT pentru tot ce au făcut azi și pentru spiritul lor patriotic. Cu ei, împreună, și cu toți românii care s-au săturat de corupție și de securiști, ne vom lua țara înapoi! Ciocoii vechi și noi au încercat să-mi blocheze candidatura. E dreptul vostru să alegeți pe cine vreți și nu altcineva. Vot liber! Eu nu urmăresc să candidez pentru mine. Voi contați, și poporul român. Copiii voștri vor fi mândri de voi. Pace, democrație și libertate!”, a mai transmis Călin Georgescu.

„Astăzi este o demonstrație uriașă de demnitate și de iubire a unui popor care s-a regăsit, care este liber, independent și vrea să fie pe picioarele lui. Le mulțumesc și celor care nu sunt de acord cu mine, vreau să fiu președintele tuturor. Le mulțumesc pentru ce au făcut, că au blocat pe 6 decembrie votul. Dacă nu anulau votul, nu eram azi aici. E mult mai bine așa, pentru că acum s-a dovedit ce înseamnă corupția la cel mai înalt nivel și suntem mai uniți ca niciodată”, a completat el.

De asemenea, lidera POT Anamaria Gavrilă și liderul AUR George Simion au luat cuvântul pe scenă, în fața manifestanților. În timp ce fostul candidat la prezidențiale discută cu George Simion și cu europarlamentari străini, mai mulți manifestanți au încercat să rupă gardurile.

Aceasta este prima acțiune de susținere a lui Georgescu organizată după ce acesta a fost pus sub urmărire penală, sub control judiciar, pentru șase infracțiuni.