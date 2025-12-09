ULTIMA ORĂ Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers marți dimineața la Judecătoria Sectorului 1, unde se așteapta ca instanța să decidă dacă i se va prelungi măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile, însă decizia a fost amânată. În schimb, un magistrat a decis că procesul pentru propagandă legionară în care este inculpat poate începe.

Georgescu a venit însoțit ca de obicei de bodyguarzi și a fost așteptat de câteva zeci de simpatizanți pentru a-l susține. Instanța a decis să amâne decizia privind măsura preventivă pentru 12 decembrie, potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor.

După ce a petrecut câteva minute la instanță, fostul candidat a făcut o scurtă declarație.

„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc”, a declarat Georgscu la ieșirea de la instanță, potrivit imaginilor transmise de Realitatea TV.

Un magistrat de cameră preliminară a respins excepțiile ridicate de avocații lui Georgescu, prin care solicită retrimiterea dosarului în care este judecat pentru propagandă legionară la Parchet General pentru refacerea rechizitoriului, se mai arată pe portalul instanțelor.

Dosarul este judecat de magistratul Florin Bărbulescu, fost procuror până în 2022, pe care avocații lui Călin Georgescu l-au recuzat. Solicitarea de a schimba judecătorul din dosar a fost respinsă de instanță în 1 septembrie.

Decizia nu este definitivă, Georgescu poate contesta hotărârea în termen de trei zile, după comunicarea încheierii.

Georgescu a refuzat să comenteze scorul lui Alexandrescu

Întrebat de mai multe ori de jurnaliști ce părere are despre scorul obținut de Anca Alexandrescu la scrutinul de duminica trecută, când realizatoarea TV susținută de AUR s-a clasat pe locul 2, fostul candidat la prezidențiale a refuzat să răspundă.

Anterior, Georgescu a îndemnat la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și s-a dezis de orice candidat din cursa electorală organizată în preajma zilei în care s-a împlinit un an de la anularea primului tur din alegerile prezidențiale, după ce acesta s-a calificat în bătălia finală pentru cea mai înaltă funcție în stat.

După ce a plecat de la Judecătoria Sectorului 1, Georgescu a mers la Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar.

Georgescu a fost trimis în judecată în iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

De asemenea, fostul prezidențiabil este vizat de un alt dosar pentru complot la lovitură de stat, în care este inculpat și liderul mercenarilor, Horațiu Potra. Acest dosar se află pe rolul Curții de Apel București în etapa camerei preliminare.