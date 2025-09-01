Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Protestul magistraților amână judecarea dosarului în cameră preliminară

Calin Georgescu s-a prezentat la sediul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in Bucuresti, 4 august 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătoria Sectorului 1 a decis luni, 1 septembrie, menținerea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la președinție Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară. Călin Georgescu, care a mers în instanță, ca de obicei, flancat de bodyguarzi și a fost așteptat de câteva zeci de persoane, acuză că menținerea controlului judiciar și chemarea sa săptămânală la poliție „este un abuz total”.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie. Este urmărit penal pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, fiind acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, în care Georgescu s-a clasat pe primul loc.

Două termene de judecată au fost stabilite luni la Judecătoria Sector 1, în dosarul în care este judecat Călin Georgescu: unul pentru verificarea măsurii controlului judiciar, iar celălalt pentru judecarea excepțiilor invocate în camera preliminară. Având în vedere că magistrații Judecătoriei Sectorului 1 și-au suspendat activitatea începând cu 28 august și judecă doar cauzele urgente, instanța s-a pronunțat doar asupra măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu, judecata în dosar din etapa camerei preliminare fiind amânată.

Judecătoria Sectorului 1 a publicat lista cu dosarele care se vor judeca pe durata procesului, iar cel al lui Călin Georgescu, din camera preliminară, nu se regăsește. De altfel, în comunicatul în care au anunțat declanșarea protestelor reprezntanții instanței au menționat că în materie penală vor fi judecate doar dosarele privind măsurile preventive.

Călin Georgescu a fost prezent la instanță luni dimineață, a solicitat revocarea controlului judiciar, însă instanța i-a respins cererea.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive.”, se arată în soluția publicată pe portalul instanței.

Călin Georgescu acuză „un abuz total împotriva legii”

La ieșirea din sediul instanței, Călin Georgescu le-a declarat jurnaliștilor că menținerea controlului judiciar pentru încă 60 de zile și chemarea sa săptămânală la poliție „este un abuz total împotriva legii”. Zeci de persoane s-au adunat luni atât la Judecătoria Sectorului 1, cât și la sediul Inspectoratului de Poliție Ilfov, unde Călin Georgescu a ajuns după proces pentru a semna controlul judiciar.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în urmă cu două luni, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 pe 2 iulie. Potrivit procedurii, după comunicarea rechizitoriului el a avut la dispoziție o lună pentru a ridica excepții. În etapa camerei preliminare, judecătorul verifică legalitatea actului de sesizare, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. În cadrul acestei etape preliminare, el poate contesta ancheta procurorilor și poate solicita excluderea unor probe sau restituirea dosarului la Parchet pentru refacerea urmăririi penale.

De la trimiterea în judecată, dosarul lui Călin Georgescu nu a avut niciun termen în etapa camerei preliminare, primul stabilit fiind pentru 1 septembrie.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru infracțiunile de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Procurorii îl acuză pe Georgescu că „a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”.

Procurorii spun că în cei cinci ani, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, precum:

mobilizarea în masă a națiunii în vederea regenerării și renașterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creștin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

necesitatea emergenței unui lider carismatic, predestinat și autoritar, apt să pună în operă acest proces;

glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnității comunității naționale și de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acțiunilor unor inamici ai statului, artificial identificați sub forma unor actori statali externi,

ultranaționalismul populist având la bază un nucleu mitic creștin;

cultul mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou național și reproducând, prin imitație, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci și gesturile și tonul vocii sale și efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susținut în fața unei mulțimi de protestatari la adresa restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 02 octombrie 2021.

Călin Georgescu are mai multe interdicții pe durata controlului judiciar, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare, și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.