Călin Georgescu solicită să scape din arest. Instanța, așteptată să ia o decizie azi

Tribunalul București reia, luni, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, potrivit Agerpres.



Motivul amânării de săptămâna trecută a fost că dezbaterile nu pot avea loc în lipsa motivării deciziei prin care judecătorii de la Curtea de Apel București au prelungit măsura arestului preventiv.



Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.



De atunci, el a încercat să scape de arest obținând decizii favorabile la tribunal, toate fiind întoarse ulterior de magistrații de la Curtea de Apel București.

Ancheta privind înșelăciunea

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.



Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.



Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Georgescu mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.