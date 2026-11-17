Magistrații de la Tribunalul Ilfov sunt așteptați astăzi să pronunțe o decizie în legătură cu menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv, în doarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro care a fost trimis în judecată de DIICOT.

Călin Georgescu s-a prezentat luni în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov, însă magistrații au amânat decizia pentru astăzi. Termenul se va relua de la ora 14:00.

Ieri, în fața instanţei, s-au strâns zeci de susţinători ai fostului candidat la alegerile prezidenţiale, care au blocat circulația pe un bulevard.

Inițial, procesul a fost amânat trei ore, după ce avocații lui Georgescu au contestat competența Tribunalului Ilfov de a judeca acest dosar și au solicitat amânarea discuțiilor pentru a afla mai întâi decizia de vineri a Curții de Apel București, potrivit Agerpres.

Astfel, indiferent de decizia Tribunalului Ilfov de astăzi, Georgescu mai are vineri o șansă de a ieși din Arestul Central, când Curtea de Apel va judeca contestația DIICOT la o hotărâre a Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Georgescu, la un pas să fie mutat la penitenciar

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 12 noiembrie în acest dosar, alături de Ionel Rusen. Cei doi se află în arest preventiv din data de 29 septembrie, la Arestul Central al Poliției Capitalei.

Potrivit procedurii, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu e acuzat că i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Călin Georgescu mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.