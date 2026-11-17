„Decizia Tribunalului Ilfov se amână pentru încă o zi. Atenție, oricare ar fi aceasta nu este definitivă. Adică va fi contestată de una dintre părți”, scrie într-un mesaj publicat marți după-amiază pe pagina de Facebook a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Mesajul este intitulat „Clarificare” și apare semnat de către Cristela Georgescu, soția politicianului.

„Vineri, 20 noiembrie se judecă la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) contestația DIICOT la hotărarea Tribunalului București (TB) cu privire la decizia favorabilă privind cererea de arest la domiciliu. Decizia CAB de vineri este definitivă”, menționează mesajul.

Apoi sunt făcute două precizări:

„ 1. Dacă vineri CAB decide să accepte contestația DIICOT, atunci se va aștepta judecarea contestației la decizia de mâine a TI (Tribunalul Ilfov, n.r.).

1. Dacă vineri CAB decide să accepte contestația DIICOT, atunci se va aștepta judecarea contestației la decizia de mâine a TI (Tribunalul Ilfov, n.r.). 2. Dacă vineri CAB decide să respingă contestația DIICOT, atunci decizia de mâine a TI își pierde obiectul, Călin (Georgescu, n.r.) va fi mutat în arest la domiciliu”.

Ce s-a întâmplat marți la Tribunalul Ilfov

Tribunalul Ilfov a amânat pentru miercuri pronunțarea unei decizii în legătură cu menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv.

Georgescu a fost scos luni dimineața din Arestul Central și dus la Tribunalul Ilfov, unde un magistrat a analizat dacă se impune ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest, în dosarul în care a fost trimis în judecată săptămâna trecută, de DIICOT, care îl acuză că a înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

După deliberare, judecătorul a amânat luarea unei decizii pentru marți, apoi pentru miercuri, la ora 15:00.

Indiferent de soluția care va fi pronunțată miercuri, Georgescu mai are o șansă de a ieși din Arestul Central vineri, când va fi judecată contestația DIICOT la o hotărâre a Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, notează Agerpres.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-a recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția, spun procurorii.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii, conform anchetatorilor.

Potrivit procedurii judiciare, inculpații stau în arest doar cât se află în faza de urmărire penală. Odată cu trimiterea dosarului în judecată, ei sunt mutați în penitenciarele arondate.

Astfel, în cazul în care Georgescu va rămâne în arest preventiv, atunci el va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 mai are alte patru dosare deschise pe numele lui, dintre care două au fost trimise în judecată de către procurori.