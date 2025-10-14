Campania Julius Meinl care îți aduce experiența barista la tine acasă

Cafeaua nu mai este doar o băutură care îți dă energie la începutul zilei. Consumatorii sunt acum tot mai atenți la calitatea cafelei, iar iubitorii acestei băuturi caută experiențe autentice și momente de răsfăț în fiecare ceașcă. Cafeaua a devenit parte dintr-un ritual zilnic, e un moment de răsfăț, o experiență de savurat, fie acasă, fie la birou.

Dacă și tu apreciezi cafeaua, probabil ai deja o rețetă preferată. Fie că alegi zilnic un espresso simplu sau dublu, fie că preferi un cappuccino cremos sau poate un caffe latte delicat, știi deja care este gustul perfect pe care îl cauți.

Experiența completă de cafenea, chiar la tine acasă

Ai visat vreodată să devii barista? Ori să ai acces la echipamentul unui specialist barista, ca să poți pregăti acasă o cafea la standardele din cafenea? Dacă da, sigur te vei bucura să afli că noua campanie națională Julius Meinl îți oferă șansa de a transforma fiecare ceașcă într-o experiență autentică de cafenea, chiar la tine în bucătărie.

Julius Meinl continuă comunicarea internațională de brand „I do it MEINL way”, cu o campanie promoțională menită să fie savurată de toți iubitorii cafelei de calitate.

Descoperă mecanismul campaniei

Vedeta campaniei „Savurează Julius Meinl și poți deveni barista acasă” este un set profesional de barista, compus din espressorul Rancilio Silvia și râșnița Rancilio Stile: echipament apreciat de profesioniștii din industrie. Acest duo reprezintă excelența în prepararea cafelei și te-ar putea transforma într-un specialist al preparării cafelei, oferindu-ți control total asupra fiecărei cafele preparate. Pe lângă marele premiu, pot fi câștigate prin tragere la sorți 20 de espressoare automate, perfecte pentru cei care doresc să se bucure de o cafea premium la o simplă apăsare de buton.

Ca să participi, trebuie să achiziționezi până pe 31 octombrie produse Julius Meinl în valoare de minimum 100 RON pe un singur bon fiscal și să încarci bonul pe site-ul campaniei: juliusmeinl.com/ro/savureaza-si-castiga. Sunt eligibile toate categoriile de cafea Julius Meinl: boabe, măcinată și capsule.

Pentru a le oferi cât mai multor iubitori de cafea șansa de a participa, Julius Meinl aduce pofta de cafea și de premii cât mai aproape de aceștia prin diverse acțiuni. Spotul TV al campaniei rulează pe mai multe canale, inspirându-i să transforme fiecare ceașcă într-un moment de răsfăț, în timp ce o garnitură de metrou a fost colantată integral cu vizualul campaniei. În magazinele selectate, consumatorii pot degusta în weekend diferitele sortimente Julius Meinl și se pot inspira pentru propriul ritual de cafea acasă, iar în mediul online campania e susținută prin reclame și conținut dedicat pe social media.

Sortimente pentru fiecare ritual de cafea

Fiecare ceașcă poate fi un moment de pauză și reconectare. Fie că preferi un espresso intens sau un preparat cremos, cappuccino sau latte, poți oricând să-ți îmbunătățești experiența alegând un sortiment de cafea potrivit pentru metoda de preparare preferată.

Sortimentele 100% Arabica, precum Espresso din gama Vienna, cu note de ciocolată neagră și nuci prăjite, sau Espresso Arabica din gama Premium Collection cu gust dulce și delicat, sunt create pentru a oferi cel mai bun rezultat în ceașcă la prepararea unui espresso.

Pentru preparate de cafea cu lapte, Julius Meinl recomandă blenduri de cafea Arabica și Robusta, pentru o dulceață și o intensitate mai mare în ceașcă. Melange din gama Vienna, cu note de ciocolată și alune de pădure, sau Caffè Crema din gama Premium Collection, care oferă o cremă delicată și fină, sunt alegerea potrivită pentru iubitorii de cappuccino sau alte preparate pe bază de cafea cu lapte. Pentru a descoperi gustul care ți se potrivește, poți explora și sortimentele clasice Julius Meinl, precum Präsident, Jubiläum ori colecția Trend.

Articol susținut de Julius Meinl