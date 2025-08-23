Campania Kievului dusă cu o nouă tactică produce consecințe vizibile în Rusia. Loviturile bine coordonate, efect „fără precedent”

Atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești, reluate în luna august și care au vizat cel puțin șapte mari unități, ar putea provoca daune ireversibile industriei de prelucrare a țițeiului din Rusia, a avertizat Serghei Vakulenko, expert la Carnegie Endowment for International Peace, citat de Financial Times, preluat de The Moscow Times.

De la începutul lunii august, patru rafinării, Syzran, Novokuibîșevsk, Saratov și Volgograd, au fost complet oprite, iar la Riazan, rafinăria operată de gigantul rus Rosneft a redus la jumătate capacitatea, afectând direct alimentarea Moscovei și a regiunii omonime.

Sub atacul dronelor de la Kiev au ajuns și Slaviansk, Afipsk și Novoșahtinsk. Potrivit lui Vakulenko, unele dintre aceste instalații ar putea rămâne închise „pe termen lung sau chiar definitiv”.

Anul trecut, atacurile similare au redus producția rusă de produse petroliere la minimul ultimilor 12 ani, de numai 267 milioane tone. Diferența este că, de această dată, loviturile armatei ucrainene sunt coordonate și vizează simultan rafinării din regiunile-cheie, cu efecte ce pot deveni „fără precedent” pentru piața internă a combustibililor din Federația Rusă.

Printre unitățile avariate se află rafinării importante precum rafinăria din Volgograd, controlată de Lukoil, și Riazan, operatî de Rosneft, amândouă furnizând un volum important de combustibil anual. În doar două săptămâni, Rusia a pierdut cel puțin 10% din capacitatea totală de rafinare, a estimat analistul Finama, Serghei Kaufman.

Pentru a atenua criza, guvernul a impus interdicție totală la exportul de benzină, măsură care ar urma să adauge circa 150.000 tone pe piața internă. „Chiar și așa, cererea nu este acoperită integral”, a spus Kaufman.

Deja în Crimeea s-a revenit la sistemul de tichete pentru carburant, ca în epoca sovietică, iar în regiuni îndepărtate, cum ar fi Zabikalie, Kurile sau Primorie, șoferii așteaptă ore în șir pentru a alimenta. Prețurile pe bursă au explodat: de la începutul anului, benzina s-a scumpit cu 40–50%, atingând recorduri istorice în august.

Criza e agravată de lipsa transparenței: în 2023, guvernul rus a secretizat statisticile oficiale privind producția de combustibili. În plus, sancțiunile occidentale au blocat accesul la echipamente esențiale pentru întreținerea și modernizarea rafinăriilor.

Aproape toate marile rafinăriile rusești au fost construite și modernizate cu sprijin occidental. În anii 2000, circa 80% din echipamente proveneau din Europa și SUA. Chiar și în perioada sovietică, tehnologia-cheie, a declarat anterior Serghei Kondratiev, adjunctul șefului departamentului economic al Institutului de Energie și Finanțe.

Politica de înlocuire prin producție internă a Kremlinului a eșuat. Anul trecut, mai puțin de jumătate din instalațiile necesare erau de fabricație rusească, a estimat expertul.