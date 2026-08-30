Canada instalează un panou mare cu numele Lacului Ontario, o nouă replică la adresa SUA

Premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a ripostat la mesajele președintelui american Donald Trump instalând un panou mare, cu mesajul „Lacul Ontario. Acum şi întotdeauna”, pe malul canadian al lacului.

Preşedintele SUA a semnat, joi, un ordin executiv prin care urmărește schimbarea numelui lacului în „Lacul America” şi a distribuit de atunci o serie de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenţei artificiale despre lacul care se întinde pe teritoriul ambelor ţări, relatează duminică BBC și News.ro.

„Cu mult înainte de preşedintele Trump, acest lac se numea Lacul Ontario. Şi mult timp după ce preşedintele Trump nu va mai fi la putere, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a declarat Doug Ford.

Schimbul de replici a fost declanşat după eşecul negocierilor comerciale, SUA impunând noi tarife vamale de 50% pentru bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari (28 de miliarde de dolari canadieni). Canada va aplica contramăsuri tarifare echivalente („dolar pentru dolar”) luna viitoare.

Trump a declarat că decretul intră în vigoare imediat, în momentul în care a semnat ordinul de redenumire a lacului în „Lacul America”.

Deşi el are la discreţie modul în care SUA recunosc reperele geografice, alte ţări nu sunt obligate să urmeze exemplul. Oficialii canadieni au respins iniţiativa lui Trump.

Sâmbătă, Trump a postat şi câteva videoclipuri generate cu inteligenţă artificială pe reţelele de socializare; într-unul dintre ele, el dărâma cu piciorul un panou pe care scria „Lacul Ontario” şi îl înlocuia cu unul pe care scria: „Bun venit la Lacul America”.

Un alt videoclip înfăţişa un stol de gâşte canadiene care purtau coafura preşedintelui SUA şi ţineau puşti în timp ce patrulau pe malul lacului proaspăt redenumit „Lacul America”.

Ford a afirmat că decizia lui Trump de a redenumi lacul a fost luată pentru că preşedintelui „nu i-a plăcut faptul că Ontario şi Canada au luat atitudine pentru a-şi apăra interesele”.

Stând în faţa panoului proaspăt dezvelit al Lacului Ontario, Ford a adăugat: „Pentru cazul în care preşedintele Trump sau oricine altcineva ar uita, am instalat acest panou ca să le reamintim: este Lacul Ontario, acum şi pentru totdeauna”.

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

Această declaraţie reia ideea exprimată anterior de prim-ministrul canadian Mark Carney referitor la această dispută: el a insistat că „lucrurile trebuie numite pe nume, iar acest lac se numeşte Lacul Ontario – astăzi şi pentru totdeauna”.

Numele a patru dintre Marile Lacuri – Ontario, Huron, Michigan şi Erie – provin din cuvinte ale populaţiilor indigene. Lacul Superior a primit numele pornind de la un termen francez anglicizat. Lacul Ontario, cel mai mic dintre Marile Lacuri, se învecinează atât cu provincia canadiană, cât şi cu statul american New York.

Ordinul executiv al lui Trump acordă Departamentului de Interne al SUA un termen de 30 de zile pentru a actualiza modificarea numelui în baza de date a Serviciului de Informaţii privind Denumirile Geografice (Geographic Names Information Service) – registrul oficial al denumirilor geografice interne din SUA.

Când a preluat mandatul la Casa Albă în 2025, Trump a semnat un ordin similar prin care denumirea „Golful Mexic” a fost schimbată în „Golful Americii”. Mexicul a respins această schimbare de nume, argumentând că o singură ţară nu poate redenumi o întindere de apă internaţională comună.

Această măsură a dus, de asemenea, la un litigiu juridic între Mexic şi gigantul tehnologic Google, care a modificat denumirea golfului în aplicaţia sa de hărţi.

În acest caz, utilizatorii Google Maps din SUA văd „Golful Americii”, în timp ce cei din Mexic văd „Golful Mexicului”. Utilizatorii din alte ţări văd „Golful Mexic (Golful Americii)”.