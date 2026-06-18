Cancelaria lui Bolojan reia licitația în valoare de 2.200.000 de lei pentru închirierea a 17 SUV-uri de marfă pentru transportul demnitarilor

Guvernul a reluat miercuri un proces de achiziție pe care-l anunțase în ianuarie și apoi îl anulase.

Cancelaria premierului interimar Ilie Bolojan a demarat miercuri o nouă licitație pentru furnizarea în leasing operațional a maxim 17 autovehicule categoria N1 (autoutilitare de transport marfă – n.r.) de tip SUV/pick-up pe o perioadă de 3 ani, fără a dobândi proprietatea asupra acestora, contract estimat la peste 2,2 milioane de lei (fără TVA), potrivit unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Mașinile sunt necesare activității curente a cabinetelor demnitarilor, în condițiile în care la finalul acestei luni expiră contractul de leasing operațional pentru cele 17 autoutilitare Dacia Duster de tip Pick-Up.

36 de luni

Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, a anunțat în data de 27 mai 2026 că va iniția o achiziție publică pentru furnizarea de autovehicule în sistem de leasing operațional, prin încheierea unui acord-cadru cu durata de 36 de luni, procedură care a fost lansată astăzi în SEAP, potrivit informațiilor transmise HotNews de Guvern.

Leasingul operațional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului acesta este returnat locatorului (proprietarului). Acest tip de leasing este adesea folosit pentru echipamente și vehicule, fără obligația de cumpărare la final. Costurile de întreținere și alte servicii pot fi incluse în contract.

De ce are nevoie Cancelaria de aceste mașini

Necesitatea inițierii acestei proceduri a fost motivată astfel:

încetarea, la data de 30.09.2025, a contractului privind serviciile de transport auto de persoane derulat cu Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, care a avut o valoare de 814.989,67 lei/lună (valoare max. 4.889.938,06 lei/an)

apropierea termenului de expirare a contractului de leasing operațional aflat în derulare, încheiat cu RCI Finanțare România SRL, valabil până la data de 30.06.2026;

necesitatea asigurării continuității activității administrative și operative a Cancelariei Prim-Ministrului.

„În ceea ce privește numărul de autovehicule necesare, la stabilirea acestuia s-au avut în vedere atât activitățile operative și administrative desfășurate de structurile de specialitate ale instituției, inclusiv pentru activități economico-administrative, protocol, comunicare, reprezentare instituțională și deplasări aferente relației interinstituționale, cât și faptul că, în prezent, în cadrul Cancelariei îşi desfăşoară activitatea un număr de 15 demnitari, respectiv 4 secretari de stat şi 11 consilieri de stat, inclusiv directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.”, preciza atunci instituția.

De ce se cumpără SUV-uri de marfă pentru transport demnitari

În caietul de sarcini al licitației, Cancelaria menționează că „dorește achiziționarea în sistem de leasing operațional a min 16 – max 17 autovehicule/an categoria N1 – caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închis, cu destinație mixtă și arhitectură închisă.”

Formularea tehnică din caietul de sarcini („caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închis, cu destinație mixtă și arhitectură închisă”) este aleasă strategic. Ea permite instituției să asigure transportul demnitarilor cu vehicule confortabile (cu alură de SUV și tracțiune 4×4), dar omologate fiscal ca utilitare (N1), ocolind astfel plafoanele și restricțiile stricte impuse instituțiilor publice pentru achiziția de autoturisme standard (M1).

„Autovehiculele fac parte din categoria N1, conform Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR, categorie care nu intră sub incidența restricțiilor prevăzute de O.U.G. nr. 52/2025, O.U.G. nr. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.” potrivit Cancelariei.

Cancelaria explică în caietul de sarcini care sunt condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească fiecare dintre cele 17 autoutilitare de tip SUV:

să fie construit pe o platformă specifică segmentului off-road/pasageri, fără a se încadra în tipologiile constructive de tip furgon, camionetă sau vehicul comercial deschis.

să fie prevăzut cu min. 4 locuri individuale și cu un compartiment de transport bunuri integrat în structura sa, conform standardelor aplicabile autovehiculelor din categoria N1 cu derivație din segmentul SUV. Habitaclul trebuie să fie integral închis, cu acces prin patru portiere laterale și un hayon posterior, conform arhitecturii constructive caracteristice acestei tipologii

trebuie să respecte integral cerințele tehnice și de omologare aplicabile categoriei N1, precum și toate reglementările europene și naționale privind sistemele de siguranță, emisiile poluante, protecția mediului și eficiența energetică. În plus, configurația solicită adoptarea unui set tehnologic adecvat utilizării în regim mixt, incluzând elemente de stabilitate rutieră, asistență electronică avansată și gestionare optimizată a performanțelor dinamice.

ofertantul va garanta că autovehiculele se află în garanție pe toată durata leasingului operațional;

perioada contractuală de 36 luni;

numărul estimat maxim de km agreați per perioada leasingului operațional: 20.000 km/autovehicul/an;

culoarea mașinilor va fi cât mai închisă și se va alege din culorile care vor fi disponibile in momentul livrării;

Fiecare autovehicul va fi însoțit de asigurare facultativă auto tip CASCO (fără franșiză); polița de răspundere civilă RCA în original; taxa de drum (rovinietă) și dovada impozitului anual auto. Compania care va câștiga licitația va trebui să asigure reviziile obligatorii și inspecțiile tehnice periodice, dar și alte servicii precum cel de asistență rutieră, înlocuire anvelope sau autovehicul de înlocuire în anumite situații când unul din autovehicule este neutilizabil.

O licitație similară a fost anulată anterior

Cancelaria premierului a mai demarat o licitație similară la sfârșitul lunii ianuarie din acest an. Instituția a solicitat atunci furnizarea prin leasing operațional a maxim 19 autovehicule categoria N1 (autoutilitare – n.r.) de tip SUV/pick-up pe o perioadă de 3 ani, fără a dobândi proprietatea asupra acestora, contract estimat la peste 2,1 milioane de lei (fără TVA).

Procedura a fost anulată o lună mai târziu „din cauza schimbării nevoilor” și a unor „erori/omisiuni în documentele achiziției”.

La solicitarea HotNews, Cancelaria a susținut că a decis să reducă numărul de mașini necesare de la 19 la 17, „pe fondul unei reevaluări riguroase a necesităților instituției și al imperativului de optimizare a cheltuielilor publice”.