Cancelaria premierului Bolojan vrea să închirieze până la 19 mașini de tip SUV/pick-up pe 3 ani. Procedura folosită, aceeași ca cea de anul trecut / Explicațiile Guvernului

Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, a demarat joi o licitație deschisă pentru furnizarea prin leasing operațional a maxim 19 autovehicule categoria N1 (autoutilitare – n.r.) de tip SUV/pick-up pe o perioadă de 3 ani, fără a dobândi proprietatea asupra acestora, contract estimat la peste 2,1 milioane de lei (fătă TVA), potrivit unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Achiziția are loc în contextul în care expiră contractul de leasing operațional încheiat în toamna anului trecut, prin care s-au închiriat 17 autoutilitare, în loc de autoturisme, pentru ca prevederile legii să fie respectate.

„Obiectul acordului-cadru este de furnizare de autovehicule prin servicii de leasing operațional a maxim 19 autovehicule categoria N1 – caroserie de tip SUV/pick-up cu cabină dublă complet închis, cu destinație mixtă și arhitectură închisă, pe 36 de luni, fără a dobândi proprietatea asupra acestora.

Leasingul operațional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului acesta este returnat locatorului (proprietarului)”, scrie în anunțul de licitație.

Cu alte cuvinte, cele 19 autovehicule vor fi închiriate, nu cumpărate.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 februarie 2026. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.

De ce nu mai sunt suficiente 17 mașini ca anul trecut

În documentația de atribuire se precizează motivele pentru care se cer maxim 19 autovehicule, astfel:

„În prezent, în cadrul Cancelariei îşi desfăşoară activitatea un număr de 14 demnitari, respectiv 3 secretari de stat şi 10 consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.

Drept urmare, este necesar un număr de cel puțin 14 autovehicule care să fie puse la dispoziția acestora. Totodată, pentru activitatea curentă a cabinetului șefului Cancelariei Prim-Ministrului este necesar un număr de cel puțin 1 autovehicul. Acest autovehicul trebuie să asigure desfășurarea activităților specifice ale cabinetului.

De asemenea, pentru realizarea în bune condiții a activității întreprinse de structurile de specialitate de la nivelul Cancelariei, respectiv activitatea de gestiune economico-administrativă, protocol și comunicare, prezență la termenele de judecată, la Trezorerie pentru efectuarea plăților specifice, de transport la instituții publice pentru obținerea anumitor avize sau ședințe de lucru sau interinstituționale ș.a.m.d. este necesar un număr de cel puțin 4 autovehicule”.

HotNews.ro a semnalat Guvernului că în toamna anului trecut Cancelaria a încheiat un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi și a anunțat că Ford a fost dispusă să pună la dispoziție, printr-un contract de comodat (gratuit), două autoturisme electrice Puma, produse în România.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Bolojan, declara atunci că „cele 17 mașini închiriate vor fi folosite de angajații Cancelariei și de demnitari și că numărul acestora este suficient”.

De ce nu mai sunt suficiente 17 mașini?

„Necesarul estimat de mașini pentru direcții și demnitari a fost calculat dintr-un bun început între un minim de 15 și un maxim 19 bucăți. În prima fază era vorba de 17 mașini în leasing operațional și două mașini Ford Puma electrice care ar fi trebuit luate în comodat (folosință gratuită) de la Ford. Acest din urmă contract de comodat nu a fost încheiat, motiv pentru care a existat în aceste luni un deficit de două mașini. Noul contract fiind pe 3 ani, trebuie să acopere necesarul integral al nevoilor Cancelariei”, a precizat joi pentru HotNews.ro biroul purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Oficialii Guvernului reamintesc în răspunsul transmis joi seara pentru HotNews.ro că „economia realizată de Cancelarie prin încheierea contractului de leasing operațional pentru cele 17 mașini a redus cheltuiala lunară în acest domeniu de la 840.000 lei la 84.000 lei”.

Cum poate Cancelaria premierului să închirieze mașini

Cancelaria explică în caietul de licitație că cere „categoria N1 de autovehicule”, care este definită conform Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR, care nu intră sub incidența legislației (OUG 34/2023 n.a.) care interzice achiziția, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme.

Potrivit acestor reglementări, autoutilitara (autovehicul transport marfă) este definită ca: „autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă”.

Pe de altă parte, autoturismul este definit ca: „autovehicul din categoria M1, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând”.

Cu alte cuvinte, Cancelaria a folosit același prevederi ca în toamna anului trecut pentru a închiria mașini astfel încât legea să fie respectată.

Mihai Jurca, în scandalul iscat anul trecut: Au fost închiriate autoutilitare, ca să nu încălcăm legea

Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, a fost acuzat în luna octombrie a anului trecut de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) că a decis să fenteze legea și a achiziționat ilegal 17 mașini Duster de tip „pick-up”.

Mihai Jurca a recunoscut, într-o conferință de presă din 3 octombrie, că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, a precizat el, pentru că Guvernul voia să reducă cheltuielile la acest capitol, cancelaria premierului a decis să închirieze, pentru trei luni, mașini încadrate la categoria „utilitare”.

El a mai susținut că astfel s-a ajuns la „costuri de 10 ori mai mici”.

„Aveam un contract cu RAAPPS pentru 30 de mașini cu șef, costurile erau aproximativ 850.000 de lei, astfel că am redus costurile la jumătate, inițial. În toată această perioadă am căutat soluții ca suma să fie mai mică. Am cerut ofertă de preț atât de la RAAPPS pentru a închiria mașini cu șofer sau fără șofer, cât și de la Ford și Dacia, doi producători din România. Ofertele de la RAAPPS au fost de 120.000 de lei lunar, iar oferta de la Dacia a fost de 80.000 dei lei pe lună. În discuțiile cu cei de la Ford am convenit să fie alocată cu contract de comodat gratuit, două mașini, pentru a fi folosite de colegii din Cancelarie”, a explicat, la acel moment, Mihai Jurca, cum a ajuns instituția să închirieze cele 17 mașini.

Contractul a fost luat prin achiziție directă, iar firma care oferă mașinile este „I.F.N. RCI Leasing Romania IFN S.A”, conform datelor de pe SEAP.

Datele achiziției directe disponibile pe SEAP pot fi văzute AICI.

Jurca a spus că nu se cunoaște cu administratorul firmei. Conform caietului de sarcini, mașinile trebuie să fie noi, nefolosite și să aibă o culoare „cât mai închisă”.