Operațiunea Duster Pick-Up pentru demnitari. „Erori în documentele achiziției”: Cancelaria lui Bolojan explică de ce a anulat închirierea a 19 mașini

Cancelaria premierului Ilie Bolojan a anulat licitația pentru închirierea a 19 autoutilitare de transport marfă pentru 3 ani „din cauza schimbării nevoilor” și a unor „erori/omisiuni în documentele achiziției”, potrivit unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Până acum, din septembrie, Guvernul a închiriat 17 autoutilitare Dacia Duster de tip Pick-Up, vehicule pe care acum le vrea înlcuite prin noua licitație.

La solicitarea HotNews, Cancelaria susține că a decis să reducă numărul de mașini necesare de la 19 la 17, „pe fondul unei reevaluări riguroase a necesităților instituției și al imperativului de optimizare a cheltuielilor publice”. Vehiculele ar urma să fie folosite de către mai mulți demnitari, printre care secretari de stat şi consilieri de stat, directori și șefi de cabinet din Guvern.

Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, ar fi trebuit să primească până luni, 23 februarie, mai multe oferte la licitația deschisă pentru furnizarea în leasing operational a maxim 19 autovehicule categoria N1 (autoutilitare – n.r.) de tip SUV/pick-up, pe 3 ani, fără a dobândi proprietatea asupra acestora, contract estimat la peste 2,1 milioane de lei (fără TVA).

Achiziția are loc în contextul în care expiră contractul de leasing operațional încheiat în toamna anului trecut, prin care au fost închiriate prin procedură de achiziție directă, fără licitație, 17 autoutilitare Dacia Duster Pick-Up.

Cancelaria lui Bolojan a decis să închirieze autoutilitare, în loc de autoturisme, pentru a nu încălca actualele interdicții legale privind achiziția și închirierea de noi autovehicule.

Ce erori au dus la anularea achiziției

Cancelaria a transmis în SEAP un anunț de anulare a licitației, cu următoarele motive:

„Decizie a cumpărătorului din cauza schimbării nevoilor. În cadrul documentelor achiziției (caiet de sarcini, notă estimativă și referat de necesitate) s-au identificat erori/omisiuni care fac imposibilă întocmirea unor oferte care să satisfacă necesitățile autorității contractante, fiind necesară aprobarea anulării procedurii în conformitate cu prevederile Art. 211 lit. b) coroborat cu Art. 212 alin. (1) lit. c) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”.

Guvernul explică de ce a anulat licitația

HotNews a solicitat clarificări de la Cancelaria prim-ministrului cu privire la erorile/omisiunile identificate în caietul de sarcini.

„Procedura inițială, publicată în SEAP în data de 22.01.2026, a fost lansată sub forma unui acord-cadru pe 3 ani, beneficiind în prealabil de un aviz conform condiționat emis de ANAP. Totuși, în urma etapelor de validare și a analizei solicitărilor de clarificări, autoritatea contractantă a identificat o incompatibilitate între instrumentul acordului-cadru și specificitatea serviciilor de leasing operațional.

În cadrul unui acord-cadru clasic, cantitățile sunt estimate într-un interval minim-maxim, existând o incertitudine inerentă pentru operatori cu privire la volumul final ce urmează a fi contractat.

În cazul leasingului operațional, necesarul de mobilitate este unul structural și permanent, iar flota reprezintă o unitate logistică fixă și indivizibilă. Spre deosebire de o achiziție de bunuri unde livrarea poate fi fracționată, fundamentarea tarifului de leasing (chiria lunară) depinde direct de un volum cert și garantat de unități”, spune instituția.

În aceste condiții, Cancelaria spune că a ajuns la concluzia că „menținerea structurii de acord-cadru genera riscuri de ofertare prudențială din partea operatorilor (din cauza incertitudinii volumului), fapt ce făcea imposibilă obținerea unui tarif optim”.

„În consecință, s-a decis anularea procedurii în baza Art. 211 lit. b) și Art. 212 alin. (1) lit. c) si (2) din Legea nr. 98/2016, pentru a permite trecerea la o licitație deschisă (cu cantitate fermă), singura modalitate prin care se poate garanta un preț competitiv și eliminarea riscurilor legate de imobilizarea flotei”, arată Cancelaria.

De ce s-a decis reducerea numărului de mașini închiriate

HotNews a semnalat Cancelariei prim-ministrului că în SEAP există un document cu rectificări la această achiziție.



Printre rectificările făcute de Cancelarie se numără și diminuarea valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent de la 729.600 de lei la 576.000 de lei. Care este explicația?

„Referitor la valorile menționate, precizăm că în cadrul documentației au fost prevăzute inițial minimum 15 și maximum 19 autovehicule ca urmare a unor etape de clarificare, încercând armonizarea cerințelor cu rigorile specifice unui acord-cadru (respectiv stabilirea cantităților maxime pe acord și pe contracte subsecvente).

În urma reevaluării, s-a constatat că menținerea acestei structuri ar fi impus contractarea rigidă a unei flote de 15 sau 19 unități pe întreaga durată de 36 de luni, fără posibilitatea unei optimizări reale în raport cu dinamica necesităților operative. Această constatare a fundamentat decizia de anulare, în scopul recalibrării achiziției”, spune Cancelaria.

„În urma reanalizării, s-a decis diminuarea cantității maxime de la 19 unități la 17, pe fondul unei reevaluări riguroase a necesităților instituției și al imperativului de optimizare a cheltuielilor publice.

Noua cantitate de 17 unități certe pentru contractul de leasing a fost recalibrată pe baza unui studiu de piață actualizat, profitând de avantajul economic al unei „cantități ferme garantate”, susține Cancelaria.

Licitația va fi reluată. Ce se întâmplă cu cele 17 Dustere Pick-up închiriate deja

Instituția a mai precizat că „procedura va fi reluată sub formă de licitație deschisă pentru un număr fix de 17 autovehicule pe o perioadă de 3 ani, asigurând astfel o bază de calcul unitară și transparentă pentru toți ofertanții”.

„Pentru a asigura continuitatea serviciilor publice critice și a preveni blocarea activității demnitarilor și a structurilor de specialitate, având în vedere absența unui buget național aprobat la momentul inițierii demersurilor, instituția a recurs la mecanismele legale prevăzute de Art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 pentru perioade strict limitate, menținând astfel mobilitatea necesară gestionării neîntrerupte a atribuțiilor instituționale și a proceselor administrative complexe.

Subliniem faptul că decizia de anulare a reprezentat un act de responsabilitate administrativă, asumat pentru a corecta erorile de formă identificate și pentru a asigura o aliniere optimă a documentației la specificul pieței de profil. Prin acest demers, s-a obținut o soluție care garantează o utilizare superioară a resurselor publice și o fundamentare economică adaptată deplin naturii serviciilor de leasing operațional. Această recalibrare asigură obținerea celor mai avantajoase condiții de piață, protejând totodată interesele financiare ale instituției prin predictibilitatea volumului de unități contractate”, a mai precizat Cancelaria prim-ministrului.

Articolul 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, invocat de Cancelaria prim ministrului, dă dreptul unei instituții publice de a face o achiziție directă fără licitație.

Amintim că în luna septembrie a anului trecut, Cancelaria a cumpărat, prin achiziție directă, servicii de leasing operațional (închiriere) pentru 3 luni pentru 17 autoutilitare Dacia Duster de tip Pick-Up.

Mihai Jurca a explicat într-o conferință la Guvern că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, a spus el, pentru că Guvernul voia să reducă cheltuielile la acest capitol, cancelaria premierului a decis să închirieze, pentru trei luni, mașini încadrate la categoria „utilitare” și că astfel s-a ajuns la „costuri de 10 ori mai mici”.

Potrivit caietului de sarcini publicat în SEAP, „perioada de folosință a autovehiculelor va fi de 3 luni cu posibilitatea de prelungire prin act adițional”.

În prezent, mașinile Dacia Duster Pick-Up se pot vedea în continuare în curtea Guvernului.