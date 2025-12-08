Cancelarul german Friedrich Merz, „sceptic” față de detalii din propunerile americane pentru Ucraina: „Trebuie să discutăm detaliile”

(De la stânga la dreapta) Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron, înaintea unei întâlniri la Londra. Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat luni „sceptic” cu privire la „anumite detalii” din propunerile americane privind Ucraina, la începutul discuțiilor cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Keir Starmer, la Londra, potrivit AFP.

„Sunt sceptic în privința unor detalii pe care le vedem în documentele venite din Statele Unite, dar trebuie să le discutăm. De aceea suntem aici”, a spus Merz, fără să precizeze la ce documente se referă. Acest moment „ar putea fi decisiv pentru noi toți”, a adăugat el.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a apreciat că, pentru finalizarea negocierilor privind Ucraina, „principalul obstacol” este „convergența între pozițiile noastre comune, între europeni și ucraineni, și Statele Unite”.

Totodată, Starmer a vorbit despre importanța unității dintre Europa, Ucraina și Statele Unite. „Sunt lucruri pe care nu le putem gestiona fără americani… nu le putem gestiona fără Europa”, a spus Zelenski, potrivit The Guardian.

Trump l-a criticat pe Zelenski

Donald Trump a declarat duminică seară că Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să semneze planul de pace elaborat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Declarația președintelui american a venit la finalul a trei zile de negocieri între Washington și Kiev, în Florida.

„Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost prezentată acum câteva ore. Oamenii lui o adoră, dar el nu”, a afirmat Trump în timpul unei discuții cu reporterii.

Mai mult, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că și Moscova ar accepta acordul de pace negociat.

„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a mai spus Trump.

Trei zile de negocieri între oficialii americani și ucraineni s-au încheiat sâmbătă, fără un progres evident, Zelenski calificând discuțiile drept „constructive, deși nu ușoare”.

Președintele rus Vladimir Putin nu și-a exprimat public acordul față de planul Casei Albe și a declarat săptămâna trecută că anumite aspecte ale propunerii lui Trump sunt imposibil de pus în practică.

Luni dimineață, Zelenski a declarat pentru Bloomberg News că planul de pace al SUA necesită discuții suplimentare cu privire la „chestiuni sensibile”, inclusiv garanții de securitate pentru Ucraina și controlul teritoriilor sale estice.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Kievul caută un pact separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.