Cancelarul Germaniei vrea un plan pentru „ziua de după” în Iran

Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat partenerilor americani şi europeni să înceapă planificarea viitorului Iranului şi al regiunii, afirmând că poporul iranian merită un viitor mai bun după ce atacurile americane şi israeliene l-au ucis pe liderul suprem al ţării, relatează Reuters și News.ro.

Friedrich Merz a declarat că guvernul său este de acord cu obiectivele SUA de a pune capăt armamentului nuclear al Teheranului şi de a încheia „jocul distructiv” făcut de Iran, dar a avertizat totodată asupra posibilelor pericole care ar putea apărea.

„Acest lucru nu este lipsit de riscuri. Nu ştim cât de mult va fi atrasă regiunea în escaladarea conflictului prin contraatacurile dure ale Iranului”, a declarat Merz reporterilor.

Subliniind că are unele rezerve faţă de acţiunile Statelor Unite şi ale Israelului, Merz a spus că acum nu este momentul să fie ţinute lecţii partenerilor şi aliaţilor, în ciuda îndoielilor.

„Vrem să colaborăm cu partenerii noştri din SUA, Israel, din regiune şi din Europa pentru a elabora o agendă pentru ziua de mâine”, a spus cancelarul Merz.

Cele patru obiective ale sale sunt asigurarea păcii şi stabilităţii în regiune, determinarea Iranului să pună capăt programului său nuclear şi de rachete balistice, contribuţia la un viitor stabil pentru Iran şi ajutorul acordat iranienilor pentru a-şi decide propriul destin.

Merz a mai spus că Germania nu va tolera atacuri asupra instituţiilor americane sau israeliene din ţară.