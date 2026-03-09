Trump, despre războiul cu Iranul: „Aproape terminat”

Donald Trump, în drum spre Biroul Oval al Casei Albe, pe 5 martie 2026, în Washington. FOTO: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, într-un interviu acordat CBS, că războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului este „aproape încheiat” și că Washingtonul a „depășit cu mult” termenul inițial estimat, de patru-cinci săptămâni, scriu AFP și Reuters.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii despre vreo posibilă soluție pentru încheierea conflictului care încă face ravagii în Orientul Mijlociu.

„Cred că războiul (cu Iranul, n.r.) este, în mare parte, aproape terminat. Ei (iranienii, n.r.) nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene”, a declarat Trump pentru CBS News, prin telefon, reiterând astfel evaluările privind pagubele de război suferite de Teheran pe care le-a menționat și săptămâna trecută.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Trump a mai declarat pentru postul de televiziune american că Statele Unite sunt „cu mult” înaintea termenului inițial estimat pentru durata conflictului, care era de patru sau cinci săptămâni.

Despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis în prima zi a atacurilor aeriene, Trump a spus, potrivit corespondentei CBS News la Casa Albă, Weijia Jiang: „Nu am niciun mesaj pentru el. Absolut niciunul”.

Asked about Iran’s new Supreme leader Mojtaba Khamenei, who Trump has openly criticized, he said, “I have no message for him. None, whatsoever.” Trump said he has someone in mind to replace Khamenei, but he did not elaborate. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Președintele american a adăugat că are în minte pe cineva care să-l înlocuiască pe ali Khamenei, dar nu a oferit detalii.

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, Trump a menționat că navele trec în prezent prin această rută maritimă vitală pentru 20% din exporturile de țiței la nivel mondial, dar că „se gândește să o preia”.

De asemenea, Trump a avertizat Iranul: „Au tras tot ce aveau de tras și ar fi bine să nu încerce nimic drăguț, altfel va fi sfârșitul acelei țări”.

Interviul cu Donald Trump încă nu a fost difuzat, iar declarațiile președintelui american au fost citate de jurnalista Weijia Jiang, într-o serie de postări pe rețeaua de socializare X.

As for the Straight of Hormuz, Trump noted that ships are moving through now, but he is “thinking about taking it over.”



Trump warned Iran, “They’ve shot everything they have to shoot, and they better not try anything cute or it’s going to be the end of that country.” — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Trump, „nemulțumit” de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului

Mai devreme în cursul zilei de luni, președintele american declarase pentru New York Post că nu este „mulțumit” de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, pentru a-i succeda tatălui său, Ali Khamenei.

„Nu sunt mulțumit”, a spus președintele american, care se află la Miami (în sud-estul Statelor Unite), unde va participa mai târziu la o conferință cu membrii Partidului Republican, au relatat anterior AFP și Agerpres.

Declarațiile președintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Republicii Islamice.

Mojtaba Khamenei, o personalitate discretă, dar printre cele mai influente din Republica Islamică, i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei israelo-americane asupra Teheranului.

Acest cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluției – armata ideologică a Republicii Islamice – a fost ales de Adunarea Experților, un colegiu format din 88 de membri ai clerului șiit.

Mii de iranieni s-au adunat luni în Piața Enghelab din Teheran pentru a-și manifesta loialitatea față de noul conducător al Republicii Islamice Iran, scandându-i numele și purtând portrete și drapele.