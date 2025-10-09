Cancelarul Merz promite că va face „tot ce poate” pentru ca interdicția care le dă fiori producătorilor de mașini să nu intre în vigoare

Cancelarul federal Friedrich Merz a promis că va face tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista în Uniunea Europeană începând din 2035 o interzicere totală a mașinilor care emit dioxid de carbon, după ce s-a întâlnit joi cu directorii executivi ai celor mai mari producători auto germani, informează Reuters.

„Dacă va fi după mine, și voi face tot ce pot pentru a realiza acest lucru, nu va exista o astfel de interdicție strictă în 2035”, a declarat Merz într-o conferință de presă, după întâlnire.

Calea către mobilitatea electrică va continua și va fi probabil tehnologia centrală a următorilor ani, a precizat Merz, dar a subliniat că industria are nevoie de timp pentru a descoperi căi de urmat în ceea ce privește sursele alternative de energie.

Hildegard Mueller, șefa asociației auto VDA din Germania, a susținut eforturile guvernului de a încorpora sugestiile sectorului cu privire la modul de reducere a emisiilor și de menținere a competitivității.

„Opțiunile tehnice sunt utile acum, contribuind la asigurarea locurilor de muncă în prezent”, a declarat Mueller.

Merz a anunțat, de asemenea, joi, subvenții suplimentare în valoare de 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) pentru a sprijini achiziționarea de vehicule electrice de către gospodăriile cu venituri medii și mici.

Ce își dorește industria auto

UE și-a stabilit obiectivul de a reduce cu 100% emisiile de CO2 ale autoturismelor și autoutilitarelor noi până în 2035, cu obiective intermediare pentru 2030, ceea ce a fost interpretat ca fiind sfârșitul motorului cu ardere internă pentru vehiculele noi.

Însă producătorii auto europeni, care se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei și cu tarifele vamale impuse de SUA, susțin că acest calendar este nerealist.

Ei solicită Bruxellesului să prelungească termenele de conformare și să extindă definiția tehnologiilor acceptabile.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, al cărui partid social-democrat este divizat pe această temă, a declarat că formațiunea sa putea susține eforturile industriei pentru extinderea autonomiei autovehiculelor, producția mașinilor hibride plug-in și mixul de combustibili noi după 2035.

„Pentru noi, aceasta este, de asemenea, o cale pe care o considerăm absolut fezabilă”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.

Șeful Volkswagen (VW), Oliver Blume, a declarat pentru agenția germană de știri DPA că este de acord că mobilitatea electrică reprezintă tehnologia viitorului, dar că, din perspectiva actuală, termenul limită de 2035 pentru motoarele cu combustie este nerealist.

CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a declarat, de asemenea, că o anumită proporție de motoare cu combustie electrificate, de înaltă eficiență, ar trebui să fie permise după 2035.

„Încă avem nevoie de câteva căi secundare”, a declarat el pentru publicația de afaceri Manager Magazin, într-un interviu publicat joi, înaintea reuniunii.