Cancelarul Merz s-a dus în India și a dat de înțeles că alt mare anunț economic ar putea fi făcut luna aceasta

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat posibilitatea ca Uniunea Europeană și India să semneze un acord de liber schimb încă de la sfârșitul lui ianuarie, declarațiile fiind făcute după ce s-a întâlnit luni cu premierul indian Narendra Modi, potrivit Reuters.

Președinții Comisiei Europene și Consiliului European vor merge în India la sfârșitul lunii ianuarie pentru a semna acordul, dacă acesta va fi finalizat până atunci, a declarat Merz în timpul unei vizite în orașul Ahmedabad, din vestul Indiei.

„În orice caz, ei vor face un alt pas important pentru a se asigura că acest acord de liber schimb va intra în vigoare”, a spus Merz în timpul primei sale vizite în India de la preluarea funcției de cancelar.

Marele anunț economic era așteptat abia la sfârșitul anului

Anterior, se preconiza că negocierile se vor încheia până la sfârșitul acestui an. Cu toate acestea, potrivit unor surse din cadrul guvernului german, există așteptări mari ca acordul să fie semnat la sfârșitul lunii ianuarie, după discuții „foarte intense” între Merz și Modi.

Ministrul indian al comerțului, Piyush Goyal, vorbind la un eveniment separat în statul vestic Gujarat, a declarat că acordul se află aproape de finalizare.

Merz a afirmat că lumea se confruntă cu „o renaștere a unui protecționism regretabil” care aduce prejudicii și Germaniei și Indiei.

Acordul cu India ar veni rapid după Mercosur

Pentru UE, semnarea unui acord cu India ar urma deciziei de vineri de a încheia un acord cu grupul Mercosur din America de Sud și ar marca un alt pas în crearea propriilor rețele comerciale, în contextul în care Statele Unite u creat unde de șoc în comerțul global, și – în plus – ar contribui la reducerea dependenței de China.

În special, Germania dorește să colaboreze mai strâns cu India în domeniul securității, pentru a reduce dependența acesteia din urmă de Rusia, a declarat Merz.

Țările au semnat un memorandum de înțelegere în acest sens, pe lângă acordurile privind mineralele critice, sectorul sănătății și un centru de inovare în domeniul inteligenței artificiale.

„Memorandumurile de înțelegere semnate astăzi cu privire la toate aceste aspecte vor da un nou impuls și o nouă forță cooperării noastre”, a declarat Modi într-o conferință de presă comună cu Merz.

India continuă să colaboreze strâns cu Rusia în domeniul politicii de securitate, iar o mare parte din echipamentul său militar este fabricat în Rusia. De asemenea, India este unul dintre cei mai mari cumpărători de gaz și petrol rusesc, alături de China.

Germania face presiuni asupra guvernului indian pentru a se asigura că acesta împiedică companiile indiene să eludeze sancțiunile impuse Rusiei și reduce importurile de energie din Rusia – cereri pe care India le-a respins până acum.