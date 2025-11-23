Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat „sceptic” duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare, relatează AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Nu sunt convins că soluţiile dorite de preşedintele Trump vor fi găsite în zilele următoare”, a declarat Merz în marja summitului G20 de la Johannesburg (Africa de Sud), adăugând că el este „sceptic cu privire la posibilitatea unui astfel de rezultat, ţinând cont de divergenţele actuale”.

„Trebuie să ajungem la o concluzie până joi, dar suntem încă departe de aceasta”, a adăugat cancelarul german, referindu-se la discuţiile care au început duminică în oraşul elveţian Geneva între o delegaţie ucraineană, una americană şi o a treia europeană pentru a contura un plan de pace care să poată fi acceptat atât de Ucraina, cât şi de Europa.

Acest plan în 28 de puncte, pe care administraţia americană îl prezintă drept un cadru pentru negocieri, are scopul să pună capăt conflictului în Ucraina declanşat în februarie 2022 de către Rusia.

Germania nu acceptă reîntoarcerea Rusiei în G8

După ce prim-ministrul polonez Donald Tusk a afirmat pe platforma X, cu ironie, că înainte de a începe să se lucreze la plan, ar fi bine „să ştim cu certitudine cine este autorul planului şi unde a fost elaborat”, având în vedere că în Europa se consideră că redactarea acestuia convine clar mai mult Rusiei, Merz a subliniat că „nu ştim exact cine l-a scris”, dar că acum trebuie să luăm documentul aşa cum a fost prezentat pentru a lucra la el.

Planul este ecoul mai multor cerinţe ale Moscovei şi a suscitat opoziţia Kievului şi a aliaţilor săi europeni. După ce europenii şi-au introdus contribuţiile în documentul original, Merz a susţinut că „impresia sa este că cei care l-au redactat iniţial nu ar mai găsi tot ceea ce îşi imaginau”.

„Sarcina constă acum de a face din plan un document viabil”, a mai declarat Merz. El a indicat că a făcut o propunere, aflată în prezent în discuţie la Geneva, care ar putea permite „să se facă cel puţin un prim pas joi”. „Dacă cele 28 de puncte enumerate sunt prea multe, mi-ar plăcea să găsim cel puţin un punct asupra căruia să se ajungă la un acord”, a spus el, fără a oferi mai multe detalii.

Merz a subliniat din nou că una dintre cele mai importante probleme pentru europeni este existenţa unor garanţii de securitate fiabile, lucru pe care i l-a transmis vineri lui Trump, amintindu-i că Ucraina a avut la un moment dat al treilea arsenal nuclear ca importanţă din lume, la care a renunţat în decembrie 1994 în schimbul promisiunii Rusiei că îi va respecta pe deplin integritatea teritorială.

„Rusia nu a respectat acest acord. De aceea, acum se pune întrebarea ce garanţii de securitate pot fi oferite pentru a asigura cu adevărat un nou acord cu Rusia. Şi acestea trebuie să fie mai bune decât cele din Memorandumul de la Budapesta”, a subliniat el, deoarece „dacă în 1994 s-a avut încredere în Rusia, nu se poate avea încredere în Rusia în 2025”.

De asemenea, el a respins punctul din plan care prevede revenirea Rusiei în G8. „Dacă o schimbare trebuie să intervină, ea va fi decisă de ansamblul membrilor actuali ai G7 şi, pentru moment, nu văd voinţa de a readmite Rusia în acest cerc”, a afirmat el.