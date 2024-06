Cancerul de prostată: cum îl învingi chiar și când a metastazat și ai rămas fără opțiuni medicale. Cazul unui pacient român ajuns la ACIBADEM

Ovidiu M. avea 58 de ani și era într-un cabinet medical când a căzut cerul peste el. Era 2010 și tocmai fusese anunțat că are cancer de prostată. Decis să lupte cu toate puterile, l-a învins. Până în 2014, când a auzit pentru prima oară diagnosticul de recidivă. Nu s-a dat bătut nici de data aceasta și a reușit să îl facă să regreseze cu terapie hormonală. Dar în 2017 a aflat din nou că nici cancerul nu vrea să renunțe cu una, cu două. O nouă recidivă, învinsă și ea, cu chimioterapie de această dată. Din păcate, în 2020, a auzit pentru a treia oară de la medic vestea că boala a revenit. Recidiva a treia, pentru care nu mai existau opțiuni medicale. Cancerul era teribil de insistent, dar nici Ovidiu nu a vrut să audă despre renunțare. Mulți, la a treia recidivă oncologică, se gândesc poate la liste de dorințe, însă el a vrut un alt fel de listă – spitale sau clinici unde mai există totuși soluții, chiar și în acest stadiu. ACIBADEM Turcia a fost cap de listă. Ofereau un tratament revoluționar, inexistent în România, pentru cazurile avansate de cancer de prostată, un tratament din sfera medicinei nucleare. La mai puțin de 72 de ore după o discuție cu cei de la biroul oficial ACIBADEM România din București, Ovidiu stătea de vorbă față în față, la Istanbul, cu unul dintre cei mai buni experți în medicină nucleară din Europa, medicul Kemal Unal, cel care îi explica deja termeni precum lutețium, PSMA sau actiniu. Se întâmpla în 2020, iar în momentul în care citiți asta (2024), Ovidiu are nivelul antigenului specific prostatic (PSA) zero (adică un rezultat ca al oricărui bărbat fără probleme oncologice la prostată) și rezultatele imagistice după scanările PET-CT absolut normale, după 4 cicluri de Lutețium-177 PSMA cu răspuns complet.

Ce sunt “PSMA” și “Lutețium-177” și cum pot ele transforma un cancer avansat într-o boală cu care trăiești cât mai aproape de normal

Ne plângem deseori că medicina nu a găsit încă leacul cancerului, dar ne scapă din vedere un lucru: acest leac nu va apărea brusc și miraculos, sub forma unei pastile pe care să o înghițim indiferent de tipul de cancer și să primim vindecarea. Primii pași spre acest leac au fost făcuți și ei reprezintă progesele medicale imense care oferă soluții chiar pentru cancere avansate, metastatice, care pot fi transformate, prin diverse tratamente de ultimă generație, într-un soi de boli cronice, cu care învățăm să trăim, dar de care nu ne mai temem ca de o condamnare. Este cazul cancerului pulmonar, de pildă. Dar este și cazul cancerului de prostată, pentru care apariția terapiei cu Lutețium-177 PSMA a fost un punct de referință. Terapia nu este disponibilă în România, dar ea este finanțată de Ministerul Sănătății pentru pacienții care aleg să o urmeze în străinătate, precum Ovidiu. Tratamentele de medicină nucleară cu Lutețium-177 PSMA sunt o soluție când chimioterapia, chirurgia și radioterapia nu mai dau rezultate.

PSMA este un tip de proteină care se găsește pe suprafața unei celule din glanda prostatică, în unele tumori și țesuturi normale și este detectată mult mai des în cancerul de prostată, mai ales dacă a metastazat. Acest lucru face ca PSMA să fie o țintă utilă de diagnostic și terapie pentru cancerul de prostată avansat.

În timpul acestui tratament, se folosește lutețium-177, o substanță radioactivă atașată la molecula PSMA. Molecula PSMA transportă lutețiul-177 direct la locul tumorii. Această substanță radioactivă dăunează și distruge celulele canceroase de prostată într-o manieră țintită. Astfel, restul corpului este cruțat de expunere la radiații. Terapia Lutețium-PSMA e ca o lovitură dublă: PSMA găsește celulele canceroase, iar Lutețium- 177 le elimină.

Cine este eligibil pentru terapia Lutețium-177-PSMA și la ce rezultate se pot aștepta pacienții

Există, bineînțeles, criterii de selecție pentru pacienții care pot urma acest tratament, iar cel mai important este: un cancer de prostată în stadiu avansat, chiar și metastazat, care nu mai răspunde la tratamente. Apoi, sunt importante, de pildă, și valorile testelor de sânge și starea funcțiilor hepatice și renale. Asta pentru că terapia cu radiații poate agrava starea pacienților cu probleme renale sau hepatice. Pacienții vor face analize pe parcursul tratamentului pentru evaluarea stării de sănătate. Efectele adverse pot apărea la un procent de pacienți cuprins între 3 și 5 – acest număr relativ mic i se datorează în mare parte lutețiului, unul dintre avantajele sale majore fiind că are o energie scăzută, care se traduce prin mai puține efecte secundare comparativ cu alte tratamente pentru cancerul de prostată.

Profesorul Kemal Unal, un nume de referință în medicina nucleară din Europa, vede la ACIBADEM numeroși pacienți aflați în terapia Lutețium-177-PSMA, printre ei și români.

“Ne așteptăm ca 10 % dintre pacienți să aibă un răspuns complet la acest tratament. Cei mai mulți dintre pacienți au un răspuns parțial la tratament, dar și acesta e un lucru bun pentru că acești pacienți nu au alte opțiuni terapeutice. Unii au un răspuns stabil, ceea ce înseamnă că boala stagnează ceea ce e bine pentru acești pacienți. 20 sau 30 la sută dintre pacienți se confruntă cu o progresie a bolii sub tratamentul cu lutețium-177, dar și pentru aceștia mai avem soluții precum terapia cu actiniu care se fac deja în Europa și în Turcia. Actiniu este mult mai activ energetic decât lutețium-177, conține particule alfa, nu beta precum lutețium. Este o alternativă pentru pacienții care nu răspund la lutețium-177, dar majoritatea răspund la lutețium sau au o situație stabilă. De asemenea, la jumătate dintre pacienții care fac tratament cu lutețium-177, nivelul de PSA din sânge se reduce”, descrie expertul în medicină nucleară efectele terapiilor cu radiofarmaceutice.

Tot dr. Unal ne explică și de ce acest tratament funcționează chiar și în cazul în care deja au apărut metastaze.

“Dacă pacienții cu cancer de prostată au metastaze și li se recomandă hormonoterapie și chimioterapie, ei pot deveni rezistenți la aceste terapii și atunci singura soluție ar putea fi terapia cu Lutețium-177. De exemplu, dacă pacientul are 100 de metastaze, nu i se poate aplica radioterapie externă pentru fiecare leziune. Dar când injectăm lutețium-177 în organism, tumorile absorb lutețiul și astfel, putem iradia mai multe leziuni într-o singură ședință”, explică expertul în medicină nucleară din cadrul ACIBADEM.

Cum decurge tratamentul și câtă vreme pacientul este considerat radioactiv

Pacientul va sta izolat 24 h într-o cameră specială (dar cu tot confortul) a spitalului ACIBADEM în cadrul departamentului de medicină nucleară. Substanțele radioactive sunt pregătite chiar acolo și trebuie administrate rapid de personalul calificat. Pacientul va mai sta apoi izolat încă 3 zile la hotel sau spital (este încă radioactiv), și va primi de la spital acte speciale (pentru momentele în care porțile de securitate vor suna din cauza radiațiilor). În rest, pacienții români au spus că nu au întâmpinat efecte secundare (precum oboseală, gură uscată și greață ușoară). Rezultatele terapiei se pot vedea abia după primele 2 ședințe. În general, se fac între 4 și 6 ședinte.

Cum puteți beneficia de terapia Lutețium-177-PSMA la ACIBADEM Health Group

