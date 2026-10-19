Cancerul de sân: obiceiul care crește riscul, fără să-ți dai seama

Consumul de alcool este un factor de risc bine documentat pentru cancerul mamar, dar puțini europeni cunosc această legătură, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. O nouă cercetare britanică arată că între 30 și 50 de ani apar schimbări ale unor obiceiuri care pot influența riscul de cancer, de la consumul de alcool până la greutatea corporală.

Doar 15% dintre persoanele intervievate în cadrul unui sondaj realizat în 14 țări europene știau că alcoolul poate provoca tumori mamare maligne, potrivit datelor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății cu ocazia Lunii de Conștientizare a Cancerului de Sân.

De altfel, anumiți factori de risc modificabili pentru cancerul mamar pot avea o influență diferită asupra riscului în funcție de etapa vieții. O analiză britanică, realizată de Imperial College London și Institute of Cancer Research și publicată în Scientific Reports, a urmărit cum se modifică, de-a lungul vieții, consumul de alcool, fumatul, activitatea fizică și greutatea corporală. Cercetătorii au încercat să identifice perioadele în care aceste schimbări sunt mai rapide, pentru ca programele de prevenție să poată fi adaptate vârstei. Analiza a inclus date de la mai mult de 110.000 de femei.Citește șiCel mai amplu studiu despre cancerul de sân: cazurile vor crește exploziv, iar principala cauză nu e ce crede majoritatea femeilor

Numărul diagnosticelor de cancer mamar, în creștere și la femeile tinere

Cancerul mamar este mai frecvent la vârste înaintate, dar rata îmbolnăvirilor a crescut în ultimele decenii și în rândul femeilor mai tinere. O analiză globală publicată în 2026 în The Lancet Oncology a estimat o creștere de aproximativ 29% a ratei cazurilor noi la femeile între 20 și 54 de ani, în perioada 1990-2023.

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