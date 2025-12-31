„Cancerul să vă devoreze pe toți”. Mesajele transmise de un bărbat cu nume romănesc către o fostă Miss Italia au ajuns în toată presa italiană

O fosta Miss Italia, căsătorită cu un cunoscut fotbalist italian, a tras un semnal de alarmă cu privire la ura din mediile sociale după ce după ce au primit mesaje de la un cont cu nume românesc, potrivit Corriere Della Sera.

„Vreau să transmit un mesaj: să fac oamenii să înțeleagă că poți reacționa la abuzul verbal. Poate că nu se va întâmpla nimic. Dar eu nu am tăcut”, a spus Rachele Risaliti, Miss Italia în 2016, model, influencer și antreprenoare (are propria marcă de bijuterii), soția lui Gaetano Castrovilli, mijlocaș la Bari, originar din Canosa di Puglia, cu un trecut în Serie A și campion european în echipa națională a lui Mancini.

Sâmbătă seara, 27 decembrie, la câteva ore după egalul Biancorossi pe teren propriu împotriva Avellino, cuplul a primit un mesaj îngrozitor pe Instagram.

„Fie ca cancerul să vă devoreze pe toți. Fie ca copiii voștri și tot ce aveți să moară”, a scris utilizatorul cu numele Cosmin Florin.

Soția fotbalistului a raportat rapid incidentul într-o poveste pe pagina sa de Instagram: „Din ce în ce mai des citim comentarii sau mesaje de acest fel. Este dezgustător, este rușinos ”.

„Fotbalul ar trebui să fie un moment de distracție și bucurie, în ciuda tuturor lucrurilor. Sunt cu adevărat întristată, amărâtă și dezgustată de toate acestea. Să știți că vom raporta acest lucru”, a spus Rachele Risaliti.

Potrivit publicației italiene, ea spus că mesajul „a apărut ca un comentariu la o postare cu o fotografie a noastră cu fiul nostru, Brando, care are aproape doi ani. Gaetano l-a citit și l-a șters fără să-mi spună. Nu a vrut să mă supere. Dar a fost trimis și în chat-urile noastre private de pe Instagram”.

Rachele Risaliti a declarat că a făcut totul public pentru că mesajul s-a referit la copilul și familia ei: Este foarte grav. Știm că fanii fotbalului sunt pasionați, că există sezoane mai bune și altele de uitat, meciuri în care echipa joacă bine și altele în care nu, dar fotbalul este divertisment, este un spectacol. Atacarea familiei m-a deranjat enorm.”