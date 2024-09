VIDEO Cei 3 prezentatori care au făcut emisiunea „Top Gear” celebră și-au încheiat ultima aventură, după 22 de ani de colaborare

Ultima aventură în care s-au îmbarcat Jeremy Clarkson, James May și Richard Hammond, prezentatorii TV care au făcut celebră la nivel internațional emisiunea auto „Top Gear”, a apărut în streaming la 22 de ani după ce cei trei și-au început colaborarea de succes la BBC.

Ultima aventură a lui Clarkson, May și Hammond a fost difuzată în cadrul emisiunii The Grand Tour („Marele tur”) produsă de Amazon Prime Video. The Grand Tour a avut premiera în 2016, la un an după ce Clarkson a fost concediat de BBC în urma mai multor controverse, iar ceilalți doi prezentatori ai Top Gear au renunțat și ei la emisiune în semn de solidaritate cu colegul lor.

Prime Video a lansat vineri One for the Road, ultimul episod în care cei 3 prezintă emisiunea The Grand Tour, pe care mulți fani au considerat-o succesoarea de drept a Top Gear. One for the Road a avut premiera în cele peste 240 de țări în care este prezentă Prime Video, inclusiv în România.

„În ultima lor aventură din Marele tur, Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May ignoră instrucțiunile domnului Wilman și se îndreaptă spre Zimbabwe cu trei mașini pe care și le-au dorit dintotdeauna: o Lancia Montecarlo, un Ford Capri de 3 litri și un Triumph Stag. O excursie uimitoare prin peisaje superbe și uneori dificile, cu un sfârșit emoționant pe o insulă neobișnuit de familiară”, notează descrierea oficială pe care Prime Video a publicat-o pentru marele final al emisiunii.

Episodul One for the Road e inclus de Prime Video într-un al șaselea sezon de sine stătător pentru The Grand Tour, în condițiile în care intenționează să continue emisiunea cu prezentatori noi. Clarkson, May și Hammond au vrut să renunțe din mai multe motive, unul dintre ele fiind că au rămas fără idei pentru episoade originale noi.

„Am condus mașini la înălțimi mai mari decât oricine altcineva și mai la nord decât oricine altcineva. Am făcut tot ce poți face cu o mașină. Când aveam ședințe pentru a discuta ce să facem în continuare oamenii pur și simplu ridicau din umeri”, a afirmat Jeremy Clarkson într-un interviu acordat mai devreme în cursul acestui an.

Jeremy Clarkson, mai trist ca niciodată după ce a văzut secvența finală din „The Grand Tour”

Andy Wilman, producătorul executiv al emisiunii auto de pe Prime Video, a declarat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Radio Times, citat de GB News, că Jeremy Clarkson a fost profund mișcat după ce a văzut ultimul episod înainte de premiera sa în streaming.

„Nu l-am văzut niciodată pe Jeremy atât de trist ca atunci când i-am trimis o versiune a episodului și el s-a uitat la final iar asta l-a zguduit cu adevărat”, a spus producătorul TV care a început să lucreze cu cei 3 încă din perioada în care ei erau la BBC pentru Top Gear.

Wilman a explicat că a ales pentru secvența de adio melodia My Sweet Lord a lui George Harrison deoarece dorea „ceva care să aibă melancolie, dar care să inspire”.

Referindu-se la Clarkson, May și Hammond, Wilman a explicat de asemenea că ultimul episod al The Grand Tour se încheie pe Insula Kubu din Botswana deoarece „este locul lor favorit din toți cei 18 ani în care am făcut episoade speciale” și că ei „au știut că ultimele minute ale emisiunii trebuie să fie acolo”.

Capăt de drum după 22 de ani pentru prezentatorii care au făcut emisiunea „Top Gear” celebră în întreaga lume

„Asta a fost”, spune Hammond, în timp ce cei 3 contemplă peisajul de pe insulă, așa cum poate fi văzut din vârful unei stânci. Prezentatorii TV dau apoi mâna cu membrii echipei de producție, alcătuită în mare parte din vechi colaboratori de la Top Gear, își iau mașinile și virează în direcții separate.

E capătul unei colaborări care a început cu 22 de ani în urmă.

Emisiunea Top Gear originală a avut premiera încă din 1971 și a fost difuzată încontinuu de atunci, Clarkson alăturându-se echipei de producători în 1988.

Însă ea a fost transformată dintr-o emisiune de nișă cunoscută publicului britanic în una recunoscută la nivel internațional abia după schimbarea formatului în 2002, când James May și Richard Hammond i s-au alăturat lui Clarkson ca prezentatori.

James May, Jeremy Clarkson și Richard Hammond când încă erau la „Top Gear”, emisiunea pe care au făcut-o cunoscută la nivel mondial, FOTO: Stefan Rousseau / PA Images / Profimedia

Mulți fani din întreaga lume au considerat emisiunea The Grand Tour succesoarea de drept a Top Gear, deși aceasta este difuzată în continuare de BBC cu alți prezentatori. În Marea Britanie însă Top Gear continuă să fie populară, chiar dacă ratingurile au scăzut după plecarea celor 3.

Totul a fost real, insistă Clarkson

Vorbind cu reporterii la Londra, unde ultimul episod al The Grand Tour în formatul de până acum a avut parte de o difuzare în avanpremieră, Clarkson și-a exprimat mândria că toate secvențele ce au putut fi văzute de-a lungul anilor de spectatori au fost reale.

„Dacă ar fi să îl întrebați pe James despre cea mai mizerabilă noapte, am fi toți de acord că a fost în Munții Himalaya”, a relatat el, citat de The Independent.

„Știu că după ce Bear Grylls a fost dat în vileag că și-a cumpărat costume și a stat în hoteluri [în timpul filmărilor pentru emisiunea sa de supraviețuire] mulți oameni au presupus că toată lumea și că și noi facem asta. Și nu am făcut-o niciodată. Dacă am spus că am stat cu cortul, am stat cu cortul”, a explicat Clarkson, acum în vârstă de 64 de ani.

„A existat o noapte, când eram în Himalaya și era aspru de frig, iar ei ne-au dat acești saci de dormit care aveau acele fermoare care pur și simplu se dezintegrau dacă le foloseai, așa că [sacii] au devenit un fel de cearșafuri foarte subțiri din satin care pur și simplu cădeau de pe tine tot timpul. În cele din urmă am ajuns să purtăm toate hainele pe care le aveam și tot ne era incredibil de frig”, a povestit el.

„Iar perna mea, toate pernele noastre erau bucăți foarte subțiri din nylon cu niște pietriș umed în ele. Îmi amintesc că m-am trezit a doua zi și mă gândeam că avem 15 ore de filmat și condus și făcut lucruri dificile toată ziua (…) A fost mizerabil”, a mai spus Jeremy Clarkson.

Însă pentru acesta încheierea The Grand Tour nu marchează și cea a colaborării sale cu Amazon Prime Video, platformă de streaming care difuzează o altă emisiune populară prezentată de el: Clarkson’s Farm.