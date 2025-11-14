Când au nevoie copiii de anestezie generală la stomatolog. Răspunsuri de la șeful Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

Prof. dr. Alexandru Bucur, șeful Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din U.M.F. „Carol Davila” a explicat în ce situații stomatologul este nevoit să apeleze la anestezie generală în cazul celor mici și unde ar trebui realizată. Răspunsurile medicului au fost date pentru publicația „Totul despre Mame”, înainte de cazul tragic al fetiței decedate în București, ca urmare a unei anestezii la stomatolog.

Cazul fetiței de 2 ani care și-a pierdut viața după o anestezie generală la stomatolog a ridicat semne de întrebare. Cât de frecvent se folosește anestezia generală la stomatolog? Avem alternative de sedare pentru copii? Aceasta în contextul în care vizita la dentist este, tradițional, un stres pentru copii, scrie publicația Totul despre Mame.

Anestezia locală

Înainte de a ajunge la anestezie generală, există alte două opțiuni pentru cei mici: anestezia locală și anestezia prin inhalosedare, a explicat Prof. dr. Alexandru Bucur, șeful Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din U.M.F. „Carol Davila”. Prima dintre metode se poate realiza prin aplicarea unui gel sau prin injectarea unei substanțe în zona dintelui asupra căruia se face intervenția.

Anestezia locală este cea mai simplă și cea mai sigură, dar copiii nu sunt scutiți total de durere și disconfort pe durata tratamentului. Când durerea nu este controlată eficient, vizitele la stomatolog pot crea celor mici anxietate și chiar traume. Frica de stomatolog din copilărie se menține de multe ori chiar și la vârstă adultă.

Inhalosedarea: indicații și contraindicații

Cea de-a doua opțiune, anestezia prin inhalosedare, se realizează cu un amestec de oxigen și protoxid de azot care induce o stare de relaxare. Copilul nu simte durere în timpul tratamentului stomatologic, dar el este treaz și conștient în tot acest timp, răspunde la stimuli și cooperează cu medicul. Sedarea se instalează la doar două-trei minute după inhalarea gazului pe mască și dispare la scurt timp de la întreruperea administrării gazului.

Inhalosedarea nu are efecte adverse și singura condiție pentru a beneficia de ea este ca cel mic să nu fie răcit – el trebuie să poată respira pe nas în timpul tratamentului. Pentru că este o formă ușoară de sedare și nu are efecte adverse, această procedură pare soluția ideală pentru tratamentele stomatologice necesare copiilor, cu două condiții: ei trebuie să accepte masca de anestezie și să poată avea o colaborare minimă cu medicul.

În cazul recent de deces apărut în București, clinica a spus că „Suntem devastați, am făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă calificată” fără să existe nici o problemă.

