Cine este proprietarul clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani după o anestezie

Un medic stomatolog din București deține clinica dentară, axată pe sedare profundă, unde o fetiță de 2 ani a murit după ce stop cardio-respirator în urma unei anestezii generale.

Dr. Sorina Blaj, fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, a anunțat la mijlocul lunii trecute că a deschis clinica stomatologică, pe sedare profundă, cu o investiție de peste 1 milion de euro, potrivit StartupCafe.ro.

Medicul susținea că noul său centru specializat „botezat” sugestiv Crystal Dental Dreamzzz „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”, asigurând că pacienții vor primi îngrijiri „în cele mai sigure condiții”.

„Nevoia pentru această metodă este tot mai mare deoarece în numeroase cazuri sedarea profundă este esențială pentru desfășurarea actului medical în condiții de siguranță pentru pacient și pentru rezolvarea completă a problemelor dentare. Acum, prin deschiderea unui centru specializat în sedare profundă, se schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană, iar Bucureștiul se remarcă pe harta inovației medicale internaționale și devine un model de bune practici. Totodată, am gândit acest proiect ca pe un loc în care pacienții primesc tratamente fără frică, în cele mai sigure condiții, dar și ca pe o platformă de colaborare internațională, unde medici din România și din alte țări pot lucra împreună, împărtășind experiență și cunoașter”, a decșarat Sorina Blaj, citată în comunicat.

Firma fondată de Blaj susținea că „medici din România și alte țări din Europa pot trata în București pacienți care necesită sedare profundă, într-un mediu sigur, complet echipat și aliniat standardelor europene de excelență”.

Clinica, mai preciza compania, este dotată „cu tehnologii avansate pentru tratamente chirurgicale complexe” și vizează „parteneriate strategice cu clinici stomatologice din țară și din străinătate”.

Cpmpania mai susținea că unitatea medicală dispunea de o echipă multidisciplinară formată din peste 20 medici și personal auxiliar, precum și „monitorizare vitală completă la standarde internaționale”.

Crystal Dental Clinic are patru clinici în București. Compania este deținută în totalitate de dentista Sorina Blaj, conform datelor de pe Termene.ro.

Fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic

Poliţia a deschis o anchetă după ce o fetiţă de 2 ani a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti. De asemenea, Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie, după o serie de mesaje cu medicul anestezist.

Tatăl a explicat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar părinții au semnat că sunt de acord cu anestezia. Acesta acuză că apelul la 112 s-a făcut cu mare întârziere.

„Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a declarat bărbatul.

„Clinica noastră va coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare”, au transmis reprezentanții cabinetului, în prima lor reacție publică.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, au mai spus reprezentanții clinicii.

