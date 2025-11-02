Când decide AUR dacă o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

AUR va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat pentru HotNews surse politice din partid.

„Avem luni ședință Consiliului Național de Conducere, atunci vom vota asupra candidatului și formei de participare. Da, șansele sunt foarte mari ca să fie Anca Alexandrescu candidatul pe care mizăm”, au spus sursele HotNews.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat marți seară că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București și mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile. Nu am de gând să trișez în această campanie. Vreau să fac o campanie onestă, printre oameni. Nu mă voi apuca să fac pizza, nu concurez cu domnul Drulă. Eu gătesc de ani de zile și gătesc zilnic. Nu mă voi apuca nici să dansez cu domnul Băluță. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi. Cu afișe uriașe. Cu bani aruncați. Nici nu am banii aceștia. Nu mă voi duce acolo să primesc ordine, ci să fac ordine. Biroul meu va fi în stradă, nu doar în campanie”, a afirmat Anca Alexandrescu, în emisiunea pe care o moderează.

Anterior, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declarase că este „foarte posibil” ca partidul condus de George Simion să o susțină pe Anca Alexandrescu.

Într-o conferință de presă, Peiu a explicat că decizia finală privind candidatul AUR va fi luată, conform statutului, în forurile de conducere ale partidului, după analiza mai multor sondaje aflate în derulare.

„Sigur că e posibil să o susținem pe Anca Alexandrescu. Nu trebuie să vă mire o astfel de soluție. În principiu susținem ideea ca toată opoziția să aibă un candidat unic. Asta nu înseamnă ca putem accepta orice condiție pusă. Probabil imediat la începutul săptămânii viitoare vom decide. Dacă dânsa anunță ferm că intră în campanie, asta ne poate ajuta să luăm o decizie. Așteptăm”, a spus Peiu.

Fostul candidat AUR la Primăria Capitalei, Mihai Enache, în prezent parlamentar, nu și-ar dori o nouă candidatură, susține Peiu: „Nu cred că vrea, nu l-am auzit”.

„Sunt testate persoane din partid sau persoane care ar putea candida susținute de partidul nostru. Călin Georgescu nu și-a dorit să candideze, a spus și public acest lucru”, a adăugat Peiu.

Cum este cotată în sondaje

Un sondaj realizat de Avangarde și publicat duminică indică o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente. Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Pe locul al treilea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18%, urmat îndeaproape de independenta Anca Alexandrescu, creditată cu 16%.

Un sondaj CURS din 19 octombrie îl credita pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Anca Alexandrescu era creditată cu 10%.