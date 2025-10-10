Când începe „Steadfast Noon”, exercițiul nuclear anual al NATO. Manevrele vor dura două săptămâni

NATO va începe exercițiul militar nuclear anual „Steadfast Noon” luni, 13 octombrie, a anunțat vineri secretarul general al alianței, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP, Reuters și Agerpres.

Vor participa 2000 de militari și 17 avioane din 14 țări, însă nu va fi implicată efectiv nicio bombă atomică. În afară de baza de la Volkel, vor mai fi folosite baze din Belgia, Marea Britanie și Danemarca.

Manevrele vor dura două săptămâni.

„Trebuie să facem asta fiindcă ne ajută să ne asigurăm că descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată și eficientă”, a arătat Rutte.

„Țin să subliniez că exercițiul este de rutină. Nu este îndreptat împotriva niciunei țări și nici nu este legat de vreun eveniment real”, a precizat Jim Stokes, directorul pentru politica nucleară al NATO.

Anul acesta, „Steadfast Noon” are loc după mai multe incursiuni ale unor drone rusești în spațiul aerian al NATO.

„Aceste incursiuni mai frecvente sunt evident ceva ce monitorizăm îndeaproape”, a afirmat colonelul american Daniel Bunch, comandantul operațiunilor nucleare ale alianței.

El a adăugat însă că amenințarea dronelor nu este nouă pentru NATO: „Dronele sunt ceva ce înțelegem”.