Ce spun oficialii serviciilor de informații în spatele ușilor închise despre incursiunea dronelor rusești în Polonia. Perdea de fum a Moscovei sau o greșeală?

La o săptămână după ce avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență pentru a doborî mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, serviciile de informații americane și occidentale nu au reușit încă să spună fără echivoc dacă a fost vorba despre o greșeală de navigație sau despre o încercare deliberată a Moscovei de a testa apărarea aeriană a alianței nord-atlantice și de a vedea care este reacția acesteia, scrie CNN.

Oficiali occidentali avertizează că, indiferent de motiv, incidentul transmite un semnal îngrijorător: Kremlinul pare dispus să riște tot mai mult pentru a provoca NATO, chiar cu prețul unei escaladări.

„Asta nu înseamnă că nu este periculos”, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete occidentale. „Cu siguranță s-a schimbat ceva în modul în care Kremlinul percepe toleranța la risc în ceea ce privește țintele sale.”

Analiza tehnică a dronelor, traseul de zbor și caracteristicile lor, nu au oferit, până în acest moment, o imagine clară. Informațiile obținute au fost contradictorii și dificil de interpretat.

Varșovia și Kievul susțin că incursiunea dronelor rusești a fost intenționată, iar mai multe capitale europene împărtășesc această evaluare. În schimb, fostul președinte american Donald Trump a sugerat că „ar putea fi o greșeală”, afirmație care i-a adus o replică tăioasă din partea premierului polonez Donald Tusk, care a afirmat că „știm” că incursiunea nu a fost o greșeală.

Nu există consens în NATO

În interiorul NATO, consensul lipsește, apreciază CNN, după ce a discutat cu 12 înalți oficiali militari din serviciile de informații și diplomație din Congresul american și din țările occidentale.

Un înalt oficial militar american a estimat șansele că probabilitate ca dronele Moscovei să fi intrat intenționat în spațiul aerin al NATO la „50-50”. Alții cred că Rusia a vrut să cartografieze reacția apărării poloneze, folosind inclusiv drone neînarmate, o tactică des întâlnită pentru a obosi apărările aeriene ucrainene, spun experții.

Pentru analiști, dificultatea majoră e lipsa de informații clare din interiorul Rusiei, probabil cea mai opacă țintă a comunității de informații. Această incertitudine obligă NATO să decidă cum reacționează la un episod fără precedent, fără să știe cu adevărat ce intenții a avut Moscova.

„Pur și simplu nu avem suficiente informații într-un sens sau altul”, a declarat o altă sursă americană familiarizată cu informațiile secrete.

Deși înaltul oficial occidental din serviciile secrete a afirmat că traiectoria de zbor a dronelor sugerează că acestea s-au rătăcit și încercau să recupereze semnalul GPS – ceea ce ar însemna că au fost pur și simplu deviate de la cursul lor de către bruiajul ucrainean –, alți indicatori pot fi interpretați în ambele sensuri.

Iar numărul mare de drone care au deviat spre Polonia nu este deloc decisiv, au spus înalți oficiali și analiști externi, deoarece dronele sunt adesea programate în bloc și, în atacuri de această amploare, este logic ca 19 sau 20 dintre ele să întâlnească apărarea electronică ucraineană și să răspundă identic. Numai în ultimele câteva săptămâni, au existat cel puțin patru salve din Rusia către Ucraina, care au implicat mai mult de 400 de proiectile în aer simultan, a remarcat înaltul oficial occidental din serviciile de informații.

Kremlinul a devenit mai imprudent

În privat, unii oficiali și-au format o opinie. Oficialul occidental de rang înalt din serviciile de informații a declarat pentru CNN că aceștia „înclină” spre o evaluare conform căreia incidentul a fost neintenționat, chiar dacă l-au condamnat ca fiind un semn îngrijorător că Kremlinul a devenit mai imprudent. Sursa americană familiarizată cu informațiile a fost de acord.

Cu toate acestea, un alt oficial militar american și un oficial al Congresului familiarizat cu informațiile au declarat că incidentul pare intenționat.

Oficialii ucraineni contactați de CNN au recunoscut că Kievul folosește războiul electronic și bruiajul în timpul atacurilor aeriene rusești, ceea ce poate determina dronele inamice să devieze de la cursul programat. O altă dronă rusească a deviat spre România la o zi după incidentul din Polonia. Dar un înalt oficial a adăugat că „nu a asistat niciodată la devieri atât de mari” în cei peste trei ani de război.

„Acesta este echilibrul. Ignorăm acest lucru sau considerăm că este o escaladare semnificativă, în sensul că Rusia testează acum direct apărarea aeriană a potențialilor săi adversari?”, a declarat Samuel Bendett, expert în tehnologie militară rusă.

Deși oficialii ucraineni sperau inițial că incidentul va provoca o reacție puternică din partea aliaților occidentali, Kievul a subliniat că prioritatea ar trebui să fie trimiterea în țară a mai multor sisteme de apărare aeriană și muniții.

Scopul Rusiei

Dacă incursiunea a fost intenționată, a declarat oficialul din Congres familiarizat cu informațiile secrete, probabil că a avut mai multe scopuri: să testeze apărarea occidentală pentru a evalua timpul de reacție, să afle mai multe despre modul în care NATO răspunde, să cartografieze rutele utilizate de Occident pentru a transporta arme în Ucraina și să identifice ținte viitoare – și, bineînțeles, să antagonizeze Occidentul.

Rusia ar putea spera că evocarea spectrului victimelor civile într-o țară NATO ar putea crea fisuri în sprijinul public pentru războiul din Ucraina, a remarcat înaltul oficial occidental din serviciile de informații.

Dar chiar dacă a fost neintenționat, a spus oficialul occidental de rang înalt din serviciile de informații, episodul sugerează că Rusia este mai dispusă să riște un atac accidental asupra NATO, fie prin țintirea neglijentă, fie prin apărarea inadecvată împotriva războiului electronic sau altceva. Acest lucru sporește riscul unei erori de calcul periculoase care ar putea duce la un conflict direct.

„Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos”, a declarat secretarul NATO, Mark Rutte, în weekend, avertizând în același timp că evaluarea este încă în curs.

Dar una dintre cauzele pentru care intențiile Rusiei sunt atât de greu de descifrat este faptul că Moscova se angajează adesea în acțiuni provocatoare, ascunse în spatele unei perdele de fum. De fapt, episodul ar fi putut fi conceput pentru a părea accidental, au afirmat mai mulți oficiali și experți externi.

Armata rusă a declarat doar că „nu există planuri de a ataca obiective pe teritoriul Poloniei”. Bendett a remarcat că dronele armate ale Rusiei sunt echipate cu antene și senzori de calitate militară, capabili să contracareze tacticile de război electronic ale Ucrainei, în timp ce dronele momeală care au zburat în Polonia, echipate cu GPS și alți senzori mai ieftini, nu au reușit acest lucru.

Aprecierea unui expert în tehnică militară rusă

Polonia a declarat că Belarus, de pe teritoriul căruia au fost lansate dronele, a trimis și un avertisment că dronele deviate de la curs se îndreptau spre spațiul său aerian.

Ambele aspecte sunt motivul pentru care înaltul oficial occidental din serviciile de informații consideră că incidentul a fost un accident.

„De obicei, dacă rușii intenționează ceva de acest gen, nu vorbesc despre asta”, a declarat această persoană.

Dar, desigur, aceste două informații ar fi putut fi și parte a unei strategii elaborate de camuflare. Rusia ar fi putut căuta „o modalitate de a vedea ce se întâmplă într-un mod care să poată fi ușor de retras, respins și care să determine pe toată lumea să spună: «Nu a fost un atac intenționat»”, a spus Bendett – o incursiune care a fost „intenționată pentru a părea neintenționată”.

„Acestea sunt întrebările logice și intelectuale cu care ne luptăm cu toții”, a spus el. „Mulți din NATO și Europa de Est spun că acest lucru a fost probabil intenționat tocmai pentru că am spune cu toții: «Ei bine, un atac cu 800 de drone și 20 au deviat de la curs? Da, asta este o marjă de eroare acceptabilă într-un atac atât de mare»”.