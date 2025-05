Când istoria se repetă, democrația plătește

Un arheolog britanic care rescrie istoria umanității. Un disident polonez care a înfruntat comunismul cu o mașină de scris și ani de închisoare. O activistă care a scos zeci de mii de femei în stradă. Un expert în geopolitică și algoritmi de încredere. Pe 11 mai, la București, urcă pe aceeași scenă. Nu pentru aplauze. Ci pentru o conversație lucidă despre ce facem cu democrația, când nu e zi de vot.

Între două tururi prezidențiale, între promisiuni și algoritmi, între oboseală democratică și frică de viitor, UNFINISHED DEMOCRACY LIVE aduce în fața publicului român patru dintre cele mai relevante voci ale prezentului: David Wengrow, Adam Michnik, Marta Lempart și Yuri Sanches – oameni care nu doar gândesc lumea altfel, ci o și schimbă.

DAVID WENGROW – Istoricul care ne forțează să regândim începuturile

Profesor la University College London, Wengrow este co-autor (alături de regretatul David Graeber) al volumului The Dawn of Everything, carte tradusă în peste 30 de limbi care contestă tot ce știm despre originile democrației, ale inegalității și ale statului. La București, vine cu o perspectivă care invită la o relectură radical umanistă a trecutului – nu pentru a evada în nostalgie, ci pentru a identifica în trecut posibilități pe care le-am ignorat. Wengrow deschide un spațiu în care istoria nu mai e o povară, ci un rezervor de alternative.

ADAM MICHNIK – Vocea lucidă dintr-o Europă care și-a câștigat greu libertatea

Fondator al Gazeta Wyborcza, fost prizonier politic și una dintre figurile centrale ale mișcării Solidaritatea, Michnik aduce la UNFINISHED DEMOCRACY o experiență directă a luptei pentru democrație – nu ca ideal abstract, ci ca proces real, cu costuri, deziluzii și alegeri morale complicate. Observator necruțător al prezentului, Michnik atrage atenția că democrațiile nu eșuează peste noapte, ci în tăceri, oboseală și uitare.

MARTA LEMPART – Când corpul devine teren de luptă politică

Activistă pentru drepturile femeilor, fondatoare a mișcării Strajk Kobiet, Marta Lempart vine la București dintr-o Polonie în care democrația liberală se ciocnește violent cu valuri conservatoare și autoritare. A organizat cele mai mari proteste feministe din Europa Centrală, a fost ținta anchetelor și amenințărilor, dar a rămas neclintită. Vocea ei aduce în spațiul românesc o realitate dură: fără drepturi egale și fără protecția libertăților individuale, democrația devine doar o formă sofisticată de control.

YURI SANCHES – Când cifrele spun adevărul pe care nu vrem să-l vedem

Pe 11 mai, în cadrul serii de la MNAR, Yuri Sanches, Head of Political Risk la AtlasIntel, va prezenta în premieră rezultatele celui mai amplu sondaj național despre starea democrației din România. Realizat în parteneriat cu Politică la Minut și Fundația EIDOS, sondajul oferă o radiografie lucidă a încrederii în instituții, a polarizării, a valorilor și a direcțiilor în care ne îndreptăm ca societate.

Un moment de claritate, cifre și realitate, într-o seară în care democrația nu se aplaudă – se ascultă și se înțelege. Sanches nu vine cu opinii, ci cu date – și poate tocmai de aceea, intervenția lui va fi una dintre cele mai provocatoare ale serii.

Evenimentul UNFINISHED DEMOCRACY LIVE are loc pe 11 mai, între 19:00 și 21:30, la Sala Auditorium a MNAR din București, iar participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă pe https://eidosfoundation.typeform.com/democracylive?typeform-source=click.pstmrk.it

Alături de invitații internaționali, pe scenă vor urca și:

Elena Calistru – activistă civică, fondatoare Funky Citizens

– activistă civică, fondatoare Funky Citizens Diana Stafie –specialist in studiu viitorului, consultant Foresight

–specialist in studiu viitorului, consultant Foresight Vlad Adamescu & Răzvan Petri – co-fondatori Politică la Minut

– co-fondatori Politică la Minut Anca Suciu – jurnalistă care aduce claritate acolo unde discursul devine ceață

– jurnalistă care aduce claritate acolo unde discursul devine ceață The Fishermen Quintet – muzică de cameră fără bariere și fără convenții



Seara include și prezentarea unui sondaj național fără precedent despre starea democrației în România, realizat de Atlas Intel, pe cel mai mare eșantion din istoria sondajelor locale.

Parteneriat media