Când l-a anunțat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan că vrea să îl propună premier

Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan deși, așa cum a precizat, nu avea un răspuns al acestuia. Surse apropiate discuțiilor au declarat pentru HotNews că președintele l-a sunat pe europarlamentarul PNL cu 30 de minute înainte.

Conform surselor citate, Nicușor Dan nu l-a anunțat înainte pe liderul PNL, Ilie Bolojan. La fel s-a întâmplat și atunci când l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea premier, în luna iunie.

Diferența este însă că Siegfried Mureșan a fost propunerea oficială făcută președintelui încă din luna iunie de către PNL, alături de USR și UDMR.

„Nu avem o majoritate conturată și în aceste condiții am ales să propun pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări și această persoană este Siegfried Mureșan.

Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. El rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a anunțat președintele joi seară.

Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia.

La scurt timp a venit și răspunsul europarlamentarului PNL, pe Facebook: „Accept propunerea făcută de Președintele României”.

În vârstă de 44 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles.