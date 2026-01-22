Sari direct la conținut
Când redacția își ascultă publicul. Cronica unei discuții directe între HotNews și cititorii săi

Oameni pe stradă. Foto: Vlad Ispas / Alamy / Profimedia

Miercuri la prânz, jurnalismul românesc a intrat pe un teritoriu mai puțin explorat: a tăcut și a ascultat. La o întâlnire online organizată de HotNews cu cititorii săi, scena s-a inversat: publicul a devenit editor, iar jurnalistul – subiect de discuție.

Dialogul – dens și plin de substață- a scos la suprafață ceva rar în presa românească: nevoia de presiune civică pe care media e datoare să o pună pe autorități.

Întrebarea de deschidere: “Ce ați schimba la modul în care funcționăm?”

De aici, întâlnirea a prins ritm — nu ca o sesiune de reclamații, ci ca o conversație între oameni care își doresc o presă matură.

Printre primele reacții, o observație dureroasă prin simplitatea ei: problemele de gramatică și editare. “Un ochi limpede” înainte de publicare, cerea un cititor. ”Mai multă atenție în redactare!”, cere un altul. Redacția a recunoscut sincer limita: ritmul industrial în care se lucrează, presiunea de a genera știri relevante cu prioritate.

HotNews publică aproximativ 100 de articole pe zi, fiecare dintre ele trecând „prin ochii” a cel puțin unui editor. Dar, cu toate acestea, uneori ne mai scapă mici erori. E volumul unei agenții de presă, operat cu resursele unui ziar independent.

Nevoia de follow-up. “De ce dispar subiectele după două zile?”

De departe, tema dominantă a întâlnirii a fost follow-up-ul, sau mai exact lipsa lui.

Un cititor a rezumat impecabil: „Vine guvernul cu o taxă nouă, toată lumea se inflamează două zile… și apoi dispare. Ce s-a întâmplat? S-a aplicat? S-a oprit? Cine răspunde?”

Altul a completat: „Știm că se fură. Ce nu știm este cine și ce s-a întâmplat după.”

O altă voce a propus ceva ce în România lipsește: o platformă publică de urmărire a subiectelor, după modelul “case tracker” din presa occidentală.

Nevoia de investigații și analize

Pentru oameni, investigativul nu e hobby. E igienă democratică. Exemplele venite din public au fost cât se poate de concrete: pavelele, bordurile și banii pierduți prin intermediul primăriilor, șpaga și contrabanda de la granița cu Ucraina, achizițiile uneori ridicole din administrație

A fost clar: cititorii noștri nu vor scandal, ci descrierea unui mecanism: cine decide, cine câștigă, pe ce bani, cu ce consecințe.

Moldova – marea gaură neagră a investițiilor

Un reprezentant al societății civile a pus tema pe masă: „Nord-Estul e o vulnerabilitate strategică. Unde e strategia Guvernului?”

Subiect rar abordat. Publicul a cerut analiză, nu știri.

Un cititor a ridicat un fenomen puțin discutat: redacțiile nu mai au filtre pentru ce transformă o experiență într-o anchetă.

Nu a fost o acuzație. A fost o întrebare existențială pentru jurnalismul local.

Știrile pozitive — cererea neașteptată

În mod surprinzător, în mijlocul discuțiilor despre corupție, cineva a schimbat tonul:

„Nu mai facem față la atâta negru. Vrem și știri pozitive.” A urmat altă intervenție:

„Știrile negative ajută extremismul. Arătați și ce merge bine în țară”

Nu a fost “pozitivism naiv”, ci cerere de igienă informațională.

Întrebarea tuturor epocilor: „Ați resimțit presiune politică în munca de jurnalist?”

A venit inevitabil. Răspunsul a fost direct, tehnic și credibil: Nu o presiune directă, ci multă opacitate instituțională. Și răspunsuri întârziate intenționat. Cu o frază memorabilă: „S-a întâmplat să primim în aprilie răspunsuri la întrebări trimise în septembrie anul trecut.”

Câteodată, opacitatea e mai eficientă decât cenzura.

Concluzia întâlnirii: nu reclamații, ci mai degrabă un contract social

La final, s-a întâmplat ceva neașteptat: nu a existat niciun atac, nici victimizare, nici fanatism. S-a manifestat doar simțul civic.

Cititorii au cerut: follow-up, contextualizare regională, investigații, pozitivitate, transparență, platforme de tracking, spațiu pentru știri locale mari, identificarea responsabilității.

Jurnaliștii au reamintit în dialogul cu cititorii că media trăiește dintr-o legătură pe care puțini o definesc corect: nu dintre presă și politicieni, ci dintre presă și public.

Într-o piață media fragmentată, HotNews a făcut ceva simplu: și-a ascultat cititorii ca pe niște acționari morali.

