Sezonul de schi din România începe în minivacanța de 1 Decembrie, adică din weekend-ul care urmează, la Bușteni, Păltiniș și Azuga.

Instalațiile de zăpadă artificială au fost pornite pe domeniul schiabil Kalinderu din Bușteni, unde deschiderea sezonului de iarnă este programată vineri, 27 noiembrie.

Potrivit anunțului de pe pagina de Facebook a Pârtiei Kalinderu, în prima zi a minivacanței de 1 decembrie se vor deschide pârtia de săniuș și pârtia de începători din Fun Park:

„Vineri, 27 noiembrie, deschidem sezonul la Kalinderu! Din prima zi a minivacanței de 1 Decembrie, te așteptăm în Bușteni cu: pârtia de săniuș, pârtia de începători din Fun Park. Vii cu sania? Prima coborâre pornește de la stația superioară Kalinderu”.

Pentru înzăpezire se lucrează cu patru tunuri pe pârtia de săniuș, precum și cu o lance și două tunuri în Fun Park.

Și la Păltiniș se va putea schia începând de sâmbătă, 28 noiembrie, pe Păltiniș Arena.

„E oficial! Deschidem pârtia E și telescaunul în minivacanța ce urmează! Pârtia D va fi, bineînțeles, și ea pregătită datorită succesului procesului de snowfarming! Roadele muncii noastre încep să se vadă și se vor vedea în continuare! Frigul a livrat prognoza promisă, iar echipa noastră de snowmaking a trecut la treabă: 40 de ore în regim 24/7 cu toate superputerile activate”, au anunțat, miercuri, pe Facebook, reprezentanții domeniului schiabil din Păltiniș.

Și la Azuga a început înzăpezirea pârtiilor Sorica și Cazacu, deschiderea primelor tronsoane fiind estimată în jurul datei de 1 decembrie.

Primarul Adrian Purcaru a declarat pentru Agerpres că se lucrează pe ambele pârtii – Cazacu și Sorica.

„Deocamdată începem de la baza pârtiilor și la Cazacu și la Sorica, pentru că așa este procesul firesc, pentru a putea deschide eventual pârtiile de începători în jur de 1 Decembrie. Vremea se anunță favorabilă pentru următoarele zile, cu temperaturi negative cel puțin pe timp de noapte. Încercăm să înzăpezim pârtiile de începători până la 1 Decembrie”, a precizat edilul.

Pregătirile pentru noul sezon de schi au început și la Poiana Brașov, potrivit Radio România Brașov FM.

Primăria Brașov a anunțat că tunurile de zăpadă au fost puse în funcțiune în zona superioară a domeniului schiabil din Masivul Postăvarul. În paralel, angajații care se ocupă de amenajarea pârtiilor pregătesc depozitele de zăpadă necesare pentru acoperirea și pregătirea traseelor de schi.

Deocamdată, Primăria nu a anunțat o dată oficială pentru deschiderea sezonului de schi la Poiana Brașov.

Și în stațiunea Straja din județul Hunedoara au fost pornite tunurile de zăpadă, conform Europa FM.

Emil Părău, unul dintre investitorii care administrează o parte a domeniului schiabil, spune că pregătirile sunt în grafic, iar condițiile sunt favorabile, astfel încât la Straja să se schieze la începutul lunii decembrie.

În acest an, domeniul schiabil de la Straja a fost dotat cu încă 12 tunuri noi de zăpadă, numărul acestora depășind acum 60.

Și în restul stațiunilor din România, de obicei pârtiile se deschid treptat, în decembrie.