Când se întoarce pe TV emisiunea „Românii au Talent”. Pro TV a anunțat data începerii următorului sezon

Sezonul cu numărul 15 al talent show-ului „Românii au Talent” va începe să fie difuzat pe ProTV de la finalul lunii ianuarie. Jurații show-ului în acest sezon sunt Andra, Andi Moisescu (jurați încă din primul sezon), Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, conform Pro TV.

„Emoțiile se intensifică și noi talente sunt gata să cucerească scena celui mai iubit show de televiziune din România. Din 31 ianuarie, de la ora 20:30, sezonul 15 Românii au talent ne va face să visăm, să râdem, să aplaudăm și să fim surprinși de talentul autentic”, a anunțat postul de televiziune.

Formatul TV se difuzează în România de 15 ani, iar sloganul acestui sezon este „Lasă-te surpins”.

„Românii au talent a ajuns la sezonul 15, purtând povara succesului celor 14 sezoane care îl preced. Să fii lider absolut de audiență timp de 14 ani consecutiv, cu un format care are relativ puține oportunități de a inova semnificativ de la un an la altul, pune presiune pe fiecare nou sezon. Ce rămâne neschimbat și mereu interesant este că formatul în sine presupune întâlniri cu oameni, cu locuri, cu mentalități, cu obiceiuri, cu realități”, a spus Adrian Batista, Head of Reality & Entertainment Content PRO TV.

În noul sezon vor ajunge în semifinală 36 de concurenți, față de 24 cum era în trecut. În marea finală vor ajunge 10 concurenți. Și în acest sezon, jurații pot apăsa Goldez Buzz și să trimită direct în semifinală un concurent.

Sezonul cu numărul 15 „Românii au Talent” va fi difuzat în fiecare vineri, începând cu 31 ianuarie, de la ora 20:30, pe Pro TV.

Sezonul cu numărul 14 „Românii au Talent a fost câștigat de Cristian Ciaușu, care, în marea finală, a încins atmosfera pe scenă cu un spectacol extraordinar la nai. El a fost acompaniat de taraf.