Când se mai încălzește vremea. ANM a actualizat prognoza pentru luna noiembrie

Temperaturile vor fi mai reci decât cele obişnuite pentru perioada din calendar, până pe 9 noiembrie, în toată țara, și va ploua mai ales în sud. Ulterior însă, temperaturile vor crește treptat, iar spre finalul lunii vor fi chiar mai ridicate decât cele specifice în unele zone, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 2-30 noiembrie.

Săptămâna 2-9 noiembrie

Temperaturile se vor situa sub mediile specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește ploile, ele vor fi mai abundente în regiunile sudice, sud-estice și local în cele centrale și estice, iar în cele vestice și nordice vor fi deficitare.

Săptămâna 9-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi peste cele obişnuite în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Săptămâna 16-23 noiembrie

Meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice intervalului, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 23-30 noiembrie

Mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele obişnuite în regiunile vestice şi local în cele centrale şi nord-estice. În restul ţării, temperaturile se vor menţine în jurul valorilor normale.

În privinţa precipitaţiilor, acestea vor fi uşor deficitare, local, în sudul şi sud-estul ţării, în timp ce în celelalte regiuni cantităţile vor fi, în general, apropiate de cele normale.