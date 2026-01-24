Când susține Bogdan Ivan că va propune „reducerea accizelor la carburanți, energie și gaze” / Ministrul îi sfătuiește pe cetățeni să trimită lunar indexul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a descris creșterile de accize la carburanți, energie și gaze drept măsuri prin care „mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”.

Sâmbătă, la Antena 3, oficialul a spus că va propune reducerea acestor accize „în clipa în care vom avea o situație mai bună a deficitului bugetar” și a susținut că s-a opus majorărilor de la 1 ianuarie.

„În cazul carburanților, este foarte simplu, din acciză poți să reduci 30-40 de bani oricând. Așa cum ai crescut, poți să și reduci (…). Odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligați să facem acest lucru, pentru că în clipa în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”, a declarat Bogdan Ivan.

El a spus că „ponderea de 60% în creșterea inflației din 2025 s-a datorat eliminării plafonării prețului la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs și serviciu pe care românii l-au consumat”.

Ministrul i-a îndemnat pe cetățeni să transmită lunar indexul, astfel încât să nu aibă parte de un eventual „șoc psihologic” la regularizare.

„Îi rog pe oameni să se uite foarte clar, să citească contorul lunar și să trimită acel index, pentru ca să nu aibă o factură de 50 de lei, 70, 100 de lei, timp de trei luni, pe perioadă de iarnă și de consum foarte mare, și după asta să îi vină regularizarea la trei luni cu 400-500 de lei. Este evident că e un șoc psihologic când îți vine o factură de 500 de lei la electricitate”, a mai afirmat ministrul Bogdan Ivan.

