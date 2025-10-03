Când trece valul de frig care a cuprins România. Jumătate de țară, sub alerte meteo, cu vreme deosebit de rece

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării până sâmbătă dimineață, cu temperaturi mai scăzute decât cele normale cu peste 10 grade, arată avertizările meteo emise de ANM. În sudul țării plouă abundent, vântul suflă cu putere, iar la munte ninge. Meteorologii vin însă și cu vești bune.

Alerte meteo vizează mai mult de jumătate din țară pe parcursul zilei de vineri. Un cod galben de ploi însemnate cantitativ va fi valabil până la ora 23 în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

Un cod portocaliu este în vigoare până vineri, ora 23, în Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde va ploua mult și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

Ploi și mai abundente vor fi județele Dolj și Olt, până vineri, ora 21, aici fiind în vigoare un cod roșu și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h, unde este valabilă o atenționare cod galben până vineri, ora 23.

O avertizare cod portocaliu de vânt puternic vizează până la ora 23 municipiul București și județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, dar și zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. Aici vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.

În zonele de munte, unde sunt valabile un cod galben și unul portocaliu de vreme rea, va ninge. În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.

Un alt cod galben ploi însemnate cantitativ va fi valabil în intervalul 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10, pentru estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

Când trece episodul de vreme rea

Episodul de vreme rea va ține pe tot parcursul zilei de vineri în sudul țării, unde ploile vor continua și vântul bate cu putere, cu rafale de 60-70km/h, cele mai mari viteze înregistrându-se în zona Munteniei, cu rafele de până la 70-80-85km/h, a declarat, la Digi 24, meteorologul Alina Șerban.

Începând de vineri seară, meteorologii se așteaptă ca vreme să se amelioreze, vântul va scădea în intensitatea și se va restrânge ca arie, iar ploile se vor muta în jumătatea de nord a țării, potrivit Alinei Șerban.

„Ne mai așteptăm la cantități importante în zona Moldovei spre seară și în Muntenia, iar pe parcursul nopții, poate și prin Transilvania și în zonele montane. Acolo vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță dar mai ales ninsoare în zona montană mai înaltă, unde s-a depus strat de zăpadă și va continua să depună pe parcursul zilei de astăzi, când va continua să ningă”, spus Șerban.

Meteorologul a explicat că episodul de vreme rea a venit cu temperaturi deosebit de scăzute față de cele normale pentru această perioadă, cu peste 10 grade.

Sâmbătă, temperaturile vor crește, maximele ajungând la 14-15 grade, ulterior termometrul va urca chiar până la 20 de grade, a declarat Alina Șerban.