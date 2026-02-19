Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”

Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar putea fi luată în următoarele zece zile.

„S-ar putea să fim nevoiţi să facem un pas mai departe, sau poate nu. Poate că vom ajunge la un acord”, a spus Trump referindu-se la Iran. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil”, a spus Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, desfășurată la Washington.

Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, a relatat CNN miercuri, potrivit News.ro. Preşedintele a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva acţiunii militare şi s-a consultat cu consilierii şi aliaţii cu privire la cea mai bună cale de urmat, a declarat o sursă.

Noi avertismente pentru Iran

Joi, Trump a cerut din nou Iranului să încheie un acord, ameninţând cu „lucruri rele” dacă nu o va face. „Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Şi dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat şi aşa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să ameninţe stabilitatea întregii regiuni şi trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”, a spus el.

Oficialii americani şi israelieni au declarat pentru Axios că o operaţiune militară împotriva Iranului vr fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, şi ar putea începe în câteva zile.

Trump şi-a convocat miercuri principalii consilieri pentru o reuniune privind criza cu Iranul. Trump a fost informat cu privire la negocierile nucleare care au avut loc la începutul acestei săptămâni la Geneva, iar grupul a discutat paşii următori.

Un oficial american a declarat că iranienii trebuie să revină la administraţia Trump până la sfârşitul lunii cu un pachet de măsuri pentru a răspunde preocupărilor prezentate de SUA la Geneva cu privire la programul lor nuclear.

Oficialii americani spun că sosirea portavionului USS Ford şi a grupului său de atac în estul Mediteranei în zilele următoare va fi un factor cheie în stabilirea momentului unei posibile campanii militare împotriva Iranului.