Sari direct la conținut
Actualitate

Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”

HotNews.ro
Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”
Donald Trump. Credit foto: Mandel Ngan / AFP / Profimedia

Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar putea fi luată în următoarele zece zile.

„S-ar putea să fim nevoiţi să facem un pas mai departe, sau poate nu. Poate că vom ajunge la un acord”, a spus Trump referindu-se la Iran. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil”, a spus Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, desfășurată la Washington.

Citește și
VIDEO Nicușor Dan, către Trump: „Puteți conta pe noi”. Trump a numit românii „fantastici” / Principalele momente de la reuniunea inaugurară a Consiliul pentru Pace

Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, a relatat CNN miercuri, potrivit News.ro. Preşedintele a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva acţiunii militare şi s-a consultat cu consilierii şi aliaţii cu privire la cea mai bună cale de urmat, a declarat o sursă.

Noi avertismente pentru Iran

Joi, Trump a cerut din nou Iranului să încheie un acord, ameninţând cu „lucruri rele” dacă nu o va face. „Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Şi dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat şi aşa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să ameninţe stabilitatea întregii regiuni şi trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”, a spus el.

Oficialii americani şi israelieni au declarat pentru Axios că o operaţiune militară împotriva Iranului vr fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, şi ar putea începe în câteva zile.

Citește și
Trump este „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când poate începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare masive a SUA

Trump şi-a convocat miercuri principalii consilieri pentru o reuniune privind criza cu Iranul. Trump a fost informat cu privire la negocierile nucleare care au avut loc la începutul acestei săptămâni la Geneva, iar grupul a discutat paşii următori.

Un oficial american a declarat că iranienii trebuie să revină la administraţia Trump până la sfârşitul lunii cu un pachet de măsuri pentru a răspunde preocupărilor prezentate de SUA la Geneva cu privire la programul lor nuclear.

Oficialii americani spun că sosirea portavionului USS Ford şi a grupului său de atac în estul Mediteranei în zilele următoare va fi un factor cheie în stabilirea momentului unei posibile campanii militare împotriva Iranului.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro