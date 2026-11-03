Când va fi deschis Centrul de Mari Arși de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Rogobete: „Lucrările au avansat într-un mod impresionant”

Noul Centru de Mari Arşi pentru Copii, construit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, ar putea deveni funcţional în ultima parte a anului viitor, în condiţiile în care lucrările avansează într-un ritm accelerat, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, marţi, în urma unei vizite de lucru la unitatea medicală, informează Agerpres.

Potrivit ministrului, construcţia ar putea fi terminată în întregime, inclusiv la interior, în lunile iunie – iulie 2027, conform discuţiilor purtate cu constructorul.

„Lucrările au avansat într-un mod impresionant, aş putea spune, faţă de ultima vizită pe care am avut-o acum şase luni aici. Se vede un progres”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Noul centru va include o secţie modernă de anestezie şi terapie intensivă şi 10 săli de operaţie, dintre care două vor fi destinate pacienţilor cu arsuri grave.

De asemenea, la etajul întâi va fi amenajat un spaţiu separat, cu circuit medical dedicat copiilor cu arsuri grave, astfel încât aceştia să nu intre în contact cu ceilalţi pacienţi.

„Din momentul în care pacientul cu arsuri grave, copilul cu arsuri grave, ajunge în Unitatea de Primiri Urgenţe, va fi transferat automat pe un circuit special către sălile de operaţie pentru intervenţiile de urgenţă şi de acolo în saloanele de anestezie-terapie intensivă dedicate pacienţilor cu arsuri grave”, a explicat ministrul.

Rogobete a precizat că proiectul are un buget de aproximativ 80 de milioane de euro, finanţat de Banca Mondială, din care s-au făcut plăţi până în acest moment de aproximativ la 50%.

În paralel cu finalizarea construcţiei, conducerea spitalului va trebui să demareze procedurile de licitaţie pentru achiziţia echipamentelor medicale, care vor fi finanţate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, din fonduri europene nerambursabile.